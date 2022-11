«Han tingut una mica de sort en el gol, perquè l’he seguit bé, però just li ha caigut a un davanter que no sé com es diu». Així descrivia Rodri Hernández, que s’ha assentat en l’eix de la defensa de la selecció espanyola, el gol de Niclas Füllkrug, el segon màxim anotador de la Bundesliga aquesta temporada. L’atacant del Werder Bremen va deixar amb un fil de vida Alemanya. Sané es va desfer del migcampista reconvertit del City i es va trobar l’ariet germànic, que va afusellar Unai Simón.

Un gol al qual Luis Enrique li va donar voltes des del moment en què es va produir: «Ve d’una fallada que habitualment no cometem». Un gol que no poden atribuir directament a les característiques del seu anotador, un Füllkrug que va irrompre a última hora en la convocatòria de Hansi Flick i que la temporada passada estava jugant en la segona teutona.

Predilecte de Mattäus

Tanmateix, n’hi ha prou amb veure el seu rostre i els seus moviments per adonar-se que respon al genotip de davanter que podria rematar un frigorífic. Li falta una dent des del seu naixement, un detall estètic que augmenta el sentit guerrer d’un jugador que en cap cas moriria de por. Una cosa important en l’actual context de mort sobtada en el qual es troba Alemanya.

El gol que manté la Mannschaft amb opcions de classificar-se per a vuitens va ser la reivindicació d’un davanter sense ornaments, un tanc d’1,90 metres que, juntament amb Morata, golejador espanyol, van reivindicar el valor del seu ofici. En dues seleccions que han apostat en els dos primers partits per sortir sense un ‘9’ pur, han sigut aquests els que han salvat la papereta en el segon duel, on Espanya es jugava la classificació directa i Alemanya no anar-se’n a casa abans del previst, com li va passar a Rússia 2018. Tots dos van sortir de la banqueta.

La diana pot obrir-li la titularitat a Füllkrug en l’últim i decisiu duel contra Costa Rica. Un mite germànic com Lothar Matthäus va demanar a la seva tribuna de Bild la seva inclusió en el pròxim onze inicial. «És el que li falta a aquest equip. No ha sigut únicament el gol, va protagonitzar altres bones accions. No hi ha excuses perquè no sigui de la partida davant els costa-riquenys», va defensar. Füllkrug en va entrar en el minut 70 en substitució de Müller, que va iniciar com a punta davant Espanya.

Davant Havertz i Müller

En la dura derrota en el debut davant el Japó, Havertz va ser l’encarregat de fer de ‘9’. El del Chelsea va ser substituït pel davanter del Werder Bremen en el 79. En el temps del qual va disposar, l’armari germànic va disposar d’una ocasió per igualar el partit. Si el pla A de Flick no s’hagués desmembrat a última hora, segurament el debat no existiria. Però dies abans d’anunciar-se la convocatòria, el davanter centre titular d’Alemanya, Timo Werner, va patir un esquinç al seu turmell esquerre que el va deixar sense Mundial.

Després de pensar-ho, l’exentrenador del Bayern va activar l’opció del davanter nacional, conscient que les grans gestes de la Mannschaft només han arribat amb una referència clara en atac, un tipus de jugador que Alemanya va produir en cadena si s’atén la llista en la qual figuren Uwe Seeler, Gerd Müller, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose... És lluny de les seves actuacions i números Füllkrug, però tots a Alemanya volen que li vagi bé a un jugador la vida del qual s’ha revolucionat en els últims mesos.

Sempre ha fet voltes, fins i tot entre la primera i la segona alemanya, entre el Hannover, Nuremberg i Greuther Fürth fins que finalment va tornar el 2019 a l’equip de la seva vida, el Werder Bremen, amb el qual va descendir a Segona. Ja amb el Hannover va cridar l’atenció de Löw. «Donem-li el que mereix, ell s’espavila molt bé sent el centre d’atenció», argumentava el 2018 el seu entrenador André Breitenreiter, reforçant els rumors. Aquell globus sonda es va desinflar i Füllkrug va acabar sent un més. Fins aquesta temporada, en la qual ha desplegat tota la seva força golejadora.

Fins a l’aturada, el davanter va ser capaç d’anotar 10 gols en 14 partits, només superat a la taula d’anotadors de la Bundesliga per Nkunku, del Leipzig, qui no ha pogut disputar el Mundial després de lesionar-se en la concentració prèvia en una acció amb Camavinga. A Füllkrug l’oportunitat de formar part de la Mannschaft li ha arribat amb 29 anys. Va debutar en l’amistós previ al Mundial i ho va fer amb gol davant Oman. Va repetir contra Espanya, posant al camp l’ullal que li falta i dibuixant un mig somriure en una afició alemany que es veia morta una vegada més.