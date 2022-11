Karim Benzema va tornar a Madrid el passat 20 de novembre després de patir un esquinç del quàdriceps de la cuixa esquerra mentre estava concentrat amb França. No obstant això, Benzema encara podria disputar algun partit del Mundial. El futbolista francès va abandonar la concentració, però no va ser substituït per cap company. Per tant, Dider Deschamps encara pot prendre la decisió de cridar-lo si França passa la fase de grups i arriba lluny en el torneig.