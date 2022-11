La selecció dels Països Baixos està ja en els vuitens de final del Mundial i com a primera de grup després de tancar la primera fase amb una victòria còmoda davant Qatar, que començava el partit ja eliminat. No ha millorat massa el seu joc el combinat de Louis Van Gaal respecte a l'anterior partit davant l'Equador, encara que ha semblat que ha jugat a mig gas. Tampoc ha necessitat fer més davant els amfitrions, que possiblement han tingut bons minuts, però que segueixen molt lluny de les grans seleccions que han acudit al Mundial.

Malgrat l'empat davant l'Equador i les males sensacions deixades, Van Gaal només ha fet dos canvis en la seva alineació. Marten de Roon ha entrat per Koopmeiners en el mig del camp, mentre el blaugrana Memphis s'ha estrenat com a titular en detriment de Bergwijn. Memphis, ja totalment recuperat de la lesió que no li ha permès jugar en el Barça en els últims mesos, ha anat agafant la forma a poc a poc i gaudint de més minuts a mesura que avançava el torneig.

Ha estat protagonista de les primeres jugades de perill al costat de Frenkie de Jong, que ha jugat més avançat, però ha estat el millor futbolista neerlandès en aquest Mundial, Cody Gakpo, qui ha inaugurat el marcador amb un bon i ajustat xut que ha entrat al costat del pal. Tercer gol de l'atacant del PSV en tres partits. Poc durarà en la lliga neerlandesa. El gol ha arribat quan els amfitrions més havien tret el cap per l'àrea neerlandesa, aprofitant les facilitats defensives que dona Dumfries, però sense mostrar perill els de Félix Sánchez.

La sentència ha arribat poc després d'iniciar-se la segona meitat i ha tingut clar color blaugrana. Frenkie de Jong ha marcat el seu primer gol en el Mundial aprofitant la seva bona arribada i la seva intuïció. Ha estat l'encarregat de recollir un rebuig del porter local a rematada des de prop de Memphis. Encara podria haver estat pitjor el comiat de Qatar del seu Mundial si l'àrbitre no hagués anul·lat un tercer gol dels Països Baixos. L'ha marcat Berghuis a porta buida tan sols entrar al terreny de joc, però la jugada s'havia iniciat amb una clara mà de Gakpo.

Fins al final, els 'orange', que han enviat una pilota al travesser, s'han limitat a deixar passar els minuts, descansar sobre la gespa pensant ja en els vuitens de final i no voler fer més profunda la ferida d'una decebedora Qatar.

CARA I CREU

Primer objectiu aconseguit per la selecció dels Països Baixos, que suma 18 partits consecutius sense perdre, però que haurà de millorar si vol continuar avançant en el Mundial. Comiat per a Qatar amb tres derrotes en tres partits, emportant-se el dubtós honor de ser el pitjor amfitrió en una Copa del Món.