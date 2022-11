Poc li va costar a Anglaterra certificar l’accés als vuitens de final. La rivalitat amb Gal·les no va exercir cap efecte ni va suposar cap dificultat. Va suar poc i va patir menys per guanyar, davant el seu veí, vingut a menys estrepitosament. Només amb activar una marxa més després del descans, amb tres carreres li va bastar per confirmar que l’espera l’encreuament amb el Senegal. Gareth Bale va marxar sense pena ni glòria de l’elit, on encara estava simplement per acompanyar a Gal·les a un Mundial 64 anys després. Va creure merèixer-se aquest últim ball i el que va fer va ser merament d’acompanyant. Va desaparèixer sense deixar rastre, en l’anonimat d’una substitució durant el descans. Rashford i Foden van liquidar el partit.