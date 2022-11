Austràlia torna a estar en uns vuitens de final d'una Copa del Món. L'equip de Graham Arnold, a priori menys favorit, va saber jugar amb els nervis de Dinamarca. Inoperant en atac, els europeus van xocar una vegada i una altra en l'ordenadíssima saga oceànica. Leckie, en un gol a l'estil 'Juan Palomo', va donar la classificació als 'aussies'.

Era la sisena participació d'Austràlia en un Mundial, la cinquena consecutiva. Fins avui el seu sostre estava en els vuitens de 2006, però ara a Qatar té l'opció de superar el que ja és tot un èxit per al combinat oceànic. Tot el contrari que Dinamarca, candidata al premi de major decepció. Després d'aconseguir les semifinals de la passada Eurocopa, on va tenir la final al seu abast, els de Kasper Hjulmand no es van presentar a Doha. Fa les maletes amb només un punt en tres partits i sent inferior en tots els partits.

En la decisiva jornada, l'elenc europeu va ser un manat de nervis. Molta possessió però poca profunditat. Jensen va provar a Ryan en els compassos inicials i poquet més. Ni el descans li va caure bé. Com a prova, la concessió de dos córners en tot just un minut, el primer en una sortida de pilota per a oblidar.

Austràlia esperava la seva ocasió i la va tenir a l'hora de joc. Recuperació en camp propi amb Dinamarca instal·lada en el seu territori i va arribar el moment Leckie. El davanter del Melbourne City va aprofitar una pilota a l'espai de McGree i va marejar a Maehle abans de creuar la pilota a Schmeichel.

Tenia mitja hora al davant el conjunt danès per a marcar els dos gols que necessitava. Va estar molt lluny d'aconseguir-ho. Va poder canviar-ho tot un penal sobre Dolberg, un dels revulsius de Hjulmand, però l'àrbitre va corregir de pressa la seva decisió en estar el davanter del Sevilla en fora de joc. Dura garrotada per a Christensen, Eriksen, Braithwaite i companyia.