Durant uns dos minuts, pels volts de les 17.15 hores a Espanya, els aficionats de Tunísia van ser més feliços del que mai havien estat veient un Mundial de futbol. En aquest breu lapse de temps, el que va transcórrer entre el gol de Khazri contra França i el que l'australià Leckie li va marcar a una decebedora Dinamarca, la selecció africana va estar temporalment classificada per a vuitens de final, un cim que mai havia aconseguit en les seves cinc participacions anteriors. Però la felicitat, escrit queda, va ser efímera.

En dos minuts, tot va tornar on estava fins llavors per a Tunísia, condemnada a l'eliminació, pagant la seva derrota contra Austràlia en la segona jornada. Serà un altre Mundial sense major horitzó que la fase de grups per al combinat que dirigeix Jalel Kadri. Va tutejar i a estones va sacsejar a una França de sèrie b, amb nou titulars agafant la respiració a la banqueta per al que vindrà, classificada com estava la vigent campiona. Si per a alguna cosa li va servir el partit a Deschamps va ser per a confirmar que la seva selecció habitual de titulars és adequada: cap dels menys habituals es va guanyar el lloc davant de Tunísia.

Sabent-se ja classificada, i virtualment primera de grup, Deschamps va plantejar una revolució en el seu onze inicial. Tchouaméni és l'únic que va ser titular havent-ho estat en els dos partits anteriors, mentre que Varane i Konaté van formar en el centre de la defensa, després d'haver estat titulars cadascun en una jornada. Els altres vuit jugadors van debutar en una alineació en aquest Mundial, amb absències tan destacades com Mbappé, Griezmann, Dembélé i el porter i capità Lloris, substituït pel veteraníssim Mandanda. Camavinga, com ja es rumorejava en els dies previs, va exercir com a lateral esquerre d'emergència.

A PIT DESCOBERT

L'onze francès, en fi, era irrecognoscible. I d'això es va aprofitar Tunísia per a sortir a pit descobert a intentar aprofitar les seves escasses opcions d'avançar als vuitens de final. En el minut 8 ja havia marcat un gol, però Ghandri estava lleugerament avançat i va ser anul·lat per fora de joc. No seria un accident de França, sinó la tònica de tota la primera meitat.

Tunísia va ser ostensiblement superior a la vigent campiona del món. Totes les ocasions prèvies al descans van tenir signatura africana, concentrades la majoria a partir de la mitja hora de joc. En aquest tram, Slimane va armar un cop de cap a l'àrea, Khazri es va inventar una semivolea enverinada des de la frontal i Disasi va evitar un gol traient gairebé sobre la línia una passada de la mort de Khazri.

FRANÇA NO CANVIA

Malgrat la imatge que projectava el seu equip, Deschamps va decidir no fer ni un sol canvi al descans, prioritzant la dosificació d'esforços de cara a vuitens de final sobre el resultat, gairebé intranscendent per a ells, del partit davant de Tunísia.

Això ho van aprofitar els africans per a seguir a la seva, davant un oponent amb la corretja de transmissió espatllada que li consentia qualsevol acte descarat sobre el verd. Fins que va arribar el gran cop, assestat per Khazri, el millor dels tunisians. Va driblar a diversos defensors francesos, mentre evitava caure, i en l'últim esforç va aconseguir sortejar la sortida de Mandanda per a enviar la pilota a la xarxa.

A partir de llavors, ara sí, Deschamps va començar a buidar el rebost, donant entrada de manera escalonada a Mbappé, Griezmann i Dembélé, a més de Rabiot i Saliba, l'únic futbolista de camp que encara no havia participat en el Mundial.

França, per descomptat, va guanyar empaquetatge i protagonisme amb la pilota després dels canvis, davant una Tunísia ja exhausta que esperava un favor de Dinamarca que li retornés per sempre a aquests dos minuts temporals de glòria que havia viscut. Però aquest gol danès mai va arribar i Tunísia marxa a casa després de la fase de grups, com li havia passat en els seus cinc Mundials anteriors. Un gol de Griezmann, en l'últim minut, va semblar deixar-los fins i tot sense el consol de marxar-se amb el bon sabor de boca d'una victòria davant de França. El VAR va intervenir i el va anul·lar per fora de joc posicional. Almenys els queda aquesta victòria.