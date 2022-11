Havien transcorregut uns 37 minuts del <strong>partit entre Polònia i l’Argentina</strong> quan Danny Makkelie, el <strong>prestigiós àrbitre</strong> d’un enfrontament tan decisiu, es va posar la mà a l’orellera i va avisar els presents que acudia a revisar una acció al monitor del VAR. En aquell moment, l’afició argentina, aclaparadora majoria com en cap altre partit d’aquest Mundial tret de, potser, el <strong>Bèlgica-Marroc,</strong> va començar a rugir i a entonar un càntic animant el col·legiat neerlandès a corregir la decisió que havia pres sobre el camp.

Van ser moments de tensió, perquè els videomarcadors de l’estadi no mostren què és el que està revisant l’àrbitre, només adverteixen, en anglès i en àrab, que hi ha una revisió en curs. L’esclat de joia va ser immediat quan Makkelie va assenyalar el punt de penal. Milers de mòbils es van activar llavors per capturar l’instant en què Leo Messi batés Wojciech Szczesny per marcar el primer gol de l’albiceleste.

Tanmateix, els mòbils es van desenfocar de seguida. El ‘10’ havia fallat des dels onze metres o, més ben escrit, el porter de la Juventus va realitzar una grandíssima parada per frustrar Messi el dia en què feia història, <strong>superant Maradona</strong> com l’argentí amb més partits en els Mundials: 22. Si l’Argentina arriba a les semifinals, el capità de Rosario es convertirà en ‘recordman’ mundial, superant els 25 partits de Lothar Matthäus.

Al rescat del ‘10’

L’avantatge per a Messi va ser que té un equip al seu voltant capaç de sortir al seu rescat, com ell tantes vegades va sortir al rescat de l’equip. Allà hi va haver, a la tornada del descans, la centrada de Nahuel Molina i la rematada mossegada d’Alexis Mac Allister per mitigar de seguida l’errada de la seva estrella. «El penal de Leo no ens va tirar a baix, ni a nosaltres ni a ell, l’important és tenir aquesta unió per seguir endavant», va dir després el primer golejador de la nit.

<strong>Lewandowski, en canvi...</strong> A excepció feta de Szczesny, com va quedar demostrat a l’estadi 974, el davanter del Barça està excessivament sol en una Polònia que mai ha pogut correspondre el seu talent. I malgrat aquestes pobres prestacions de l’equip polonès, agafat als seus dos extrems del camp, <strong>França l’espera als vuitens de final</strong> diumenge vinent.

El mateix esclat d’alegria que van viure els argentins amb els seus gols, amb la revisió del VAR, el van sentir els polonesos quan va arribar el gol de l’Aràbia Saudita a l’<strong>estadi Lusail</strong>. En realitat, el gol no canviava res en l’enrevessada guerra per classificar-se pels vuitens, però sempre reconforta la ferida a l’enemic.

L’embolic de les grogues

Perquè durant molts minuts, mentre els dos partits van estar 2-0, Polònia i Mèxic van estar empatats a tot: punts, diferència de gols, gols a favor (i, per tant, en contra) i empat en el duel particular. Decidien en aquell moment les targetes grogues, amb un balanç que afavoria els polonesos: cinc (després de la que va veure Krychowiak) per set mexicanes.

No era una situació nova, ja els va ocórrer al Japó i el Senegal (a favor dels asiàtics) al Mundial del 2018, però sí extraordinària. Qualsevol gol de l’Argentina, Polònia o Mèxic ho hauria canviat tot. Però qui va anotar va ser finalment l’Aràbia Saudita, per a alleujament de Lewandowski.