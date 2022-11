El primer fan polonès de Messi

El primer interessat a guanyar l’Argentina és el primer fan de l’Argentina. El seleccionador de Polònia encara s’expressa amb la naturalitat de qui està vivint entusiasmat una experiència nova, com si l’hagués desitjat tota la vida. I és així, en realitat. Tots aquests sentiments conflueixen en una cruïlla, però davant la qual no té cap dubte quan s’enfrontin avui (20h) les dues seleccions i Robert Lewandowski contra Lionel Messi.

Czeslaw Michniewicz és un declarat seguidor de l’albiceleste. Ho és des dels temps de Mario Alberto Kempes. És la connexió lògica per una simple qüestió generacional. Michniewicz tenia vuit anys quan el Matador Kempes va portar l’Argentina a conquerir el seu primer Mundial. Ara, amb 52, fa molts anys que idolatra un altre 10. A un al qual veurà més a prop que mai.

«Quan Messi va marcar el gol em van abraçar», va dir entre riures Michniewicz del partit contra Mèxic, encara que això reforcés les opcions de l’Argentina per al partit d’avui (20.00 hores). A la concentració tots coneixen la devoció del tècnic per Leo i per la selecció argentina. No l’amaga. «Quan Martino era entrenador del Barcelona vaig viatjar moltes vegades per veure a Messi», va comentar. És la temporada (la 2013-14) en la qual Michniewicz no va entrenar a cap equip. Tota la seva carrera s’ha desenvolupat en equips polonesos. Entre 2017 i 2020 va conduir a la selecció sub-21. Va recalar després al Legia de Varsòvia i al gener va accedir a l’absoluta després de la marxa de Paulo Sousa, que va deixar el càrrec per aprofitar una oferta del Flamengo. Ja van acomiadar-lo a Río.

Els càlculs de Messi

No és estrany, per tant, que Michniewicz confessi que viu «el millor moment de la meva vida» després de 19 anys de carrera es troba a un pas de dirigir Polònia davant l’Argentina en un Mundial i amb opcions de classificació. El seu equip passarà si guanya i empata. Pot passar fins i tot perdent si hi ha un empat en l’Aràbia Saudita-Mèxic o Mèxic venç per menys de tres gols de diferència.

Messi, que avui superarà Maradona en partits i en gols si marca, continuarà avançant si l’Argentina bat Polònia, amb un empat combinat amb l’empat en l’altre partit i si empata i Mèxic guanya per menys de tres gols. Si el conjunt de Tata Martino l’aconseguís, es classificaria només en el cas que vencés Polònia.

L’admirador de l’Argentina espera la millor versió de l’albiceleste. La que va voltejar Itàlia l’estiu passat a Wembley. «No podem jugar a l’empat perquè això ens faria perdre, estaria la pilota sempre a prop de l’àrea», va comentar sense esplaiar-se, encara que es va mostrar explicatiu i didàctic fins i tot davant preguntes repetides, com les que plantejaven el duel entre Lewandowski i Messi.