Va ser un exercici de pura resistència, com aquells que va protagonitzar fa quatre anys per a, en constant agonia, anar pujant esglaons fins a aconseguir la final del Mundial. Era més prosaic l'objectiu aquest dijous, només superar la fase de grups, però el patiment va ser idèntic. Finalment, Croàcia va aconseguir el seu objectiu i estarà en els vuitens de final com a segona d'un grup el sorprenent líder del qual ha estat el Marroc. Els balcànics es creuaran amb el campió del grup d'Espanya, que es resol aquesta mateixa nit a partir de les 20.00 hores.

La cara b de la tarda va ser per a una Bèlgica que en l'estadi Ahmad bin Ali va veure morir la millor era de la seva història, la liderada pels Hazard, Lukaku i De Bruyne. Va tenir ocasions suficients en la segona meitat per a aconseguir l'objectiu del gol que l'hauria classificat, però el seu poderós davanter les va errar totes. I van ser unes quantes. El destí volia que així fos el seu final, cruel i enverinat pel presumpte clima irrespirable del seu vestuari. I això que Roberto Martínez finalment es va rendir a l'evidència que Eden Hazard ja no està per a cites d'aquesta envergadura. Fins ara havia beneït al madridista amb una confiança il·limitada, però a l'hora de la veritat van pesar més els nuls mèrits presents que els abundants i llustrosos del passat. També va relegar a la suplència a Batshuayi, configurant un atac molt mòbil, amb De Bruyne, Mertens, Trossard i Carrasco intercanviant les seves posicions constantment. MASSA POR L'aposta no va tenir l'efecte desitjat perquè la por tenallava a totes dues seleccions. Més encara quan als tres minuts va arribar el primer gol del Marroc, aplanant una victòria africana que convertia el duel en un passaport d'eliminació assegurat per a un dels dos contendents. I a Croàcia l'empat li valia per a continuar viva. Tot va poder canviar en el minut 15, quan l'àrbitre va assenyalar penal en un toc massa suau de Carrasco a Kramaric. A Bèlgica (i al col·legiat) li va salvar un fora de joc mil·limètric com a pocs en la història de Lovren en un moment anterior de la jugada. Es va acabar prenent la decisió correcta, però descoratja aquesta geometria del VAR, més encara amb la tecnologia del fora de joc semiautomàtic. Potser tot és més just, però també és més artificial, menys futbolístic. Poc més va passar en una primera part molt anodina, tampoc massa animada des de les graderies, perquè la croata i la belga són de les aficions menys nombroses de les 32 que han desembarcat aquests dies a Qatar. Entre les dues, tot sigui dit, se salvava la balcànica, molt més apassionada en l'estadi Ahmad bin Ali. SURT LUKAKU Qui havia d'arriscar era Bèlgica i per això Roberto Martínez va tirar del ranquejant Romelu Lukaku després del descans. Un canvi que va aconseguir en part l'efecte desitjat, ja que el potent davanter va gaudir de tres ocasions molt clares en els 15 primers minuts del segon temps, especialment un xut al pal que després es va passejar per la línia de gol. El revers per als belgues va ser que Croàcia va entrar també en aquest joc, forçant a Courtois a realitzar dues bones parades en aquest tram, davant sengles xuts de Brozovic i Kovacic. El partit va passar de nou a una fase més temperada fins que en els minuts finals Bèlgica va haver d'arriscar (va sortir Hazard en el 87 fins i tot). I aquí va tornar a aparèixer Lukaku... per a fallar totes i cadascuna de les ocasions de les quals va disposar. Un final trist per a la millor generació que mai va veure el futbol belga.