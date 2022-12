Les bandes de l’Estadi Al Thumama de Doha, amb una gespa perfecta per a la carrera, es convertiran aquesta tarda (16.00 hores) en una autopista que durant noranta minuts recorreran dos dels homes més ràpids del planeta futbol: el marroquí Achraf Hakimi i el canadenc Alphonso Davies. El Canadà-Marroc decidirà la destinació del conjunt africà, que depèn de si mateix per accedir als vuitens de final. Amb zero punts, Canadà ja sap que està eliminada.