Els comptes dels marroquins eren senzills. Si aconseguien els tres punts, s'asseguraven un bitllet per a vuitens de final. I amb molt més patiment de l'esperat, van superar a un lluitador combinat canadenc ja eliminat per a adjudicar-se no només un lloc en la següent ronda, sinó també la primera plaça del grup.

Eren conscients els marroquins que l'empat els podia valer, però no volien dependre del que passés entre Croàcia i Bèlgica i van sortir al partit disposats a marcar terreny des de l'inici davant una selecció canadenca ja sense res en joc. I poc van trigar a aprofitar-se de la falta de confiança del combinat nord-americà, que als 4 minuts els va servir en safata el primer gol del partit. Una cessió mossegada de Vitoria cap a Borjan va ser l'origen del desastre, obligant el porter a regalar la pilota a un Ziyech molt atent que només va haver de superar-lo per dalt amb un toc subtil. Amb el partit encarrilat, els de Walid Regragui no van baixar el peu de l'accelerador, encoratjats per un Al Thamama Stadium de Doha amb majoria marroquina en les graderies. Van insistir els 'Lleons de l'Atles' i van trobar el premi abans d'arribar a la mitja hora gràcies a En-Nesyri, que va anotar el segon amb un xutàs inapel·lable després de recollir una assistència en llarg mil·limètrica de Hakimi. Un segon gol amb el qual posaven un peu i mig a vuitens. Però es van acomodar en la victòria i el Canadà, que encara no ha sumat ni un sol punt en cap dels seus 6 partits en Copes del Món, va començar a créixer. I va aconseguir retallar distàncies després d'una gran jugada per l'esquerra d'Adekugbe, que va posar una pilota dins de l'àrea que Aguerd, amb l'afany de rebutjar, es va introduir en la seva pròpia porteria. Poc va poder fer Bono, que va veure com la seva selecció perdia el seu cartell d'imbatuda en aquest Mundial. Van entrar els dubtes a una selecció del Marroc que va agrair el descans, encara que va tenir el tercer en l'afegit del primer temps quan només un fora de joc posicional d'Aguerd que va treure visibilitat al porter canadenc va impedir que En-Nesyri s'apuntés un doblet. ASSETJAMENT CANADENC SENSE PREMI Molt sòlid defensivament, una de les claus del seu èxit, el Marroc va aguantar amb fermesa les escomeses canadenques, que van modelar la segona part al seu gust intentant aconseguir el seu primer punt en una Copa del Món. Van monopolitzar la pilota i les ocasions més clares, però entre el mur que ha construït Regragui davant de Bono i el travesser, que va escopir una rematada de Hutchinson, van evitar un botí major. Els nord-africans es van agafar al bitllet amb dents i ungles i van aconseguir la primera plaça d'un grup que compartien amb dos ossos com Croàcia i Bèlgica. A més, igualen la seva millor classificació en un Mundial, quan el 1986 van ser eliminats també en vuitens per Alemanya, després de passar un grup amb Anglaterra, Polònia i Portugal.