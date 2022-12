Els jugadors coreans, reunits en el mig del camp amb un mòbil a la mà. La diferència entre estar o no estar en els vuitens de final no era l'Education City, era l'Al-Janoub, on un gol de l'Uruguai donava el bitllet als uruguaians. La tensió era màxima. Depenien d'un tercer que encara tenia 8 minuts d'afegit al davant i no cessava en la seva obstinació d'anotar un gol més. Un gol que no va arribar i que va fer esclatar d'eufòria a uns asiàtics que, amb els deures fets davant una Portugal ja classificada, van viure un final d'infart per a superar la fase de grups per tercera vegada en la seva història.

Amb la classificació a la butxaca i amb la primera posició de grup gairebé assegurada, els de Fernando Santos es van proposar ser el primer equip d'aquesta Copa del Món en aconseguir el ple de punts. I és que les millors marques de Portugal al llarg de les seves sis participacions anteriors en un Mundial -la tercera posició d'Anglaterra 1966 i la quarta d'Alemanya 2006- les van aconseguir després de superar la fase de grups amb tres victòries en tres partits. Un objectiu que Portugal tenia a l'abast si superava a una Corea del Sud que depenia d'una carambola per a estar en els vuitens. D'entrada, havia de vèncer al conjunt portuguès i, després, havia d'esperar que l'Uruguai fes el mateix davant Ghana però per menys de tres gols. I se li van posar molt aviat les coses de cara als portuguesos que, amb l'onze inicial replet de rotacions, van colpejar tan sols començar. Als quatre minuts, una pilotada llarga de Pepe des de darrere la va baixar amb un gran control Dalot, que es va desfer de la seva marca amb un canvi de ritme per a guanyar la línia de fons i donar una passada enrere on va aparèixer Ricardo Horta per a avançar a Portugal. Però Corea, amb el seu rigor tàctic i la seva velocitat, no li va perdre la cara al partit. Van avisar al quart d'hora, amb un gol de Kim Jin-Su després d'una jugada a pilota parada que va invalidar l'àrbitre per un clar fora de joc. Però no van perdonar poc abans de la mitja hora de joc, quan una altra vegada a pilota parada, van aprofitar un terrible error de Cristiano Ronaldo per a posar l'empat. L'astre portuguès es va ajupir a la sortida d'un córner i la pilota li va colpejar a l'esquena, habilitant a Kim Young-Gwon perquè igualés el partit. Un gol que va obrir el partit i va omplir la moral dels asiàtics, que ho intentaven permanentment per banda esquerra a través de Son, al qual rebien sempre dos defensors portuguesos. No li donaven ni un metre a l'estrella coreana, conscients del perill del jugador del Tottenham, que es va guardar la seva millor intervenció. Però malgrat la necessitat d'anar a buscar la victòria, Corea va seguir amb el seu pla reactiu, cedint la iniciativa a Portugal i sense saltar massa a la pressió per a no descosir-se. Perquè quan estrenyia a dalt i prenia riscos, Portugal la penalitzava amb passades llargues. UN AFEGIT PER A LA HISTÒRIA Fins que es van llançar per al segon gol en el tram final. Guanyava l'Uruguai, perdia Ghana i un gol enviava a Corea del Sud a vuitens de final. I aquí va començar a posar en situacions compromeses a Portugal. Semblaven cansats i sense idees els de Paulo Bento, limitats per una defensa portuguesa que va ratllar a gran nivell. Però en l'afegit, quan tot semblava perdut, va aparèixer per fi la gran estrella coreana, Heun Min Són, per a conduir un gran contraatac que va finalitzar amb una passada filtrada a Hee-Chan Hwang que va definir amb una fuetada inapel·lable. Es va deslligar l'eufòria entre els asiàtics, que tot i el xiulet final van continuar patint davant l'assetjament uruguaià a l'àrea de Ghana. Al final, final feliç per a una Corea que tornarà a estar a vuitens després d'Alemanya el 2006. Portugal, malgrat la derrota, acaba líder.