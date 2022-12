La primera part del Mundial de Qatar arriba a la seva fi. La fase de grups ens ha deixat sorpreses, classificacions inesperades i grans decepcions amb eliminacions d'algunes seleccions que partien com a favorites. El camí per saber quina selecció serà coronada com a campiona del món continua amb els vuitens de final, les primeres eliminatòries cara a cara del torneig.

Els 16 combinats que continuen vius a la Copa del Món són: Països Baixos, Senegal, Anglaterra, Estats Units, Argentina, Polònia, França, Austràlia, Japó, Espanya, Marroc, Croàcia, Brasil i Portugal, a l'espera que avui es decideixi la segona plaça dels grups G i H, on tot està per decidir i tots els equips tenen opcions per classificar-se: Suïssa, Camerun i Sèrbia, pel grup G; i Ghana, Corea del Sud i Uruguai pel grup H.

Els partits es podran veure a través de Movistar, que ha habilitat un canal exclusiu per al Mundial, per DAZN i per Golplay es podran veure també tots els partits. Com és habitual, els partits de la selecció espanyola es podran veure en obert, en aquest cas per TVE, que els donarà per La1. El canal públic, a través de les seves diferents plataformes, també oferirà tres partits més de vuitens, un cada dia, entre els quals es troba el Països Baixos - Estats Units i l'Anglaterra - Senegal.

Aquests són tots els partits de la fase final del Mundial de Qatar:

VUITENS

Dissabte 3 de desembre

16.00 h - Països Baixos - Estats Units (1)

20.00 h - Argentina - Austràlia (2)

Diumenge 4 de desembre

16.00 h - França - Polònia (3)

20.00 h - Anglaterra - Senegal (4)

Dilluns 5 de desembre

16.00 h - Japó - Croàcia (5)

20.00 h - 1r G - 2n H (6)

Dimarts 6 de desembre

16.00 h - Marroc - Espanya (7)

20.00 h - 1r H - 2n G (8)

QUARTS

Divendres 9 de desembre

16.00 h - Guanyador 3 - Guanyador 4 (Q1)

20.00 h - Guanyador 1 - Guanyador 2 (Q2)

Dissabte 10 de desembre

16.00 h - Guanyador 7 - Guanyador 8 (Q3)

20.00 h - Guanyador 5 - Guanyador 6 (Q4)

SEMIFINALS

Dimarts 13 de desembre

20.00 h - Guanyador Q1 - Guanyador Q2 (S1)

Dimecres 14 de desembre

20.00 h - Guanyador Q3 - Guanyador Q4 (S2)

3r - 4t LLOC

Dissabte 17 de desembre

20.00 h - Perdedor S1 - Perdedor S2

FINAL

Diumenge 18 de desembre