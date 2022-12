Adeu a un clàssic: la selecció uruguaiana es va acomiadar del Mundial de la forma més cruel possible, després de guanyar el seu partit davant Ghana i sortir penalitzada pel gol a última hora que Corea del Sud va marcar davant Portugal. Empatats a punts sud-coreans i uruguaians i amb la mateixa diferència de gols, són els asiàtics els classificats per haver marcat més gols.

La victòria de l'Uruguai davant Ghana va ser irreprotxable, però insuficient: coses del Mundial, que converteix cada partit en imprescindible, que obliga les seleccions a resar perquè altres resultats acompanyin. A l'Uruguai li va abandonar la sort en l'últim moment: va guanyar el seu partit, però va perdre el que no va jugar.

Massa tard

No va ser el Mundial de l'Uruguai, que va reaccionar tard a l'exigència del torneig: va anar de menys a més, però va acabar fora per qüestió de gols, quan ja no podia fer res per a evitar-ho. En el seu partit, va tombar a Ghana amb solvència, gràcies a dos gols de De Arrascaeta en la primera part.

L'eficàcia dels uruguaians va contrastar amb el juvenil entusiasme de l'equip africà. A Ghana li va faltar presència, experiència i ofici, justament les qualitats que distingeixen a l'Uruguai. Se li va posar el partit molt a favor a Ghana acabat de complir el quart d'hora, quan l'àrbitre alemany, prèvia consulta amb el VAR, va decretar penal de Rochet a Kudus.

Experts en l'altre futbol, els uruguaians van treure el seu costat 'canchero': protestes, queixes, trepitjades al punt de penal i crits a l'encarregat de llançar-lo, Andrew Ayew. Enmig d'aquest panorama, era d'esperar, va fallar el llançament, ben rebutjat pel porter uruguaià.

L'Uruguai va saber agafar-se a aquest punt d'inflexió: un penal aturat en aquestes circumstàncies és gairebé com un gol a favor, almenys des de l'estat anímic. Va començar a créixer a mesura que Ghana s'acovardia, com si li pogués la pressió, com si els seus jugadors no estiguessin preparats per a un escenari tan exigent.

Ho van demostrar poc després, quan De Arrascaeta va obrir el marcador. La jugada va retratar totes les mancances de la defensa ghanesa: els seus dos centrals van deixar passar la pilota, que va caure a peus de l'incombustible Luis Suárez, novament titular en detriment de Cavani. El porter de Ghana va aturar la seva rematada, però no la segona jugada. Va irrompre De Arrascaeta per a signar de cap el primer gol uruguaià del torneig.

Va ampliar l'avantatge el conjunt de Diego Alonso poc després, també gràcies al jugador del Flamengo. Atent, va rematar amb l'exterior del peu dret una pilota perduda a l'àrea, incapaços els ghanesos de replegar amb solvència.

Cos a cos

El 0-2 va tranquil·litzar a l'Uruguai i va convertir el partit en un combat cos a cos: molt de xoc i molta falta, però poc futbol i poques ocasions. A Ghana li va costar un món trobar als seus homes d'atac, Iñaki Williams i els germans Ayew, substituïts tots dos en el descans. Gairebé no va haver-hi notícies del davanter de l'Athletic.

L'Uruguai va saber mantenir el seu pla: molt ficat en el partit, competint a mort cada pilota i disposat a sentenciar com més aviat millor. Impossible imaginar que no ho aconseguiria. En l'altre partit, Portugal i Corea empataven a un gol. Alonso va refrescar al seu equip amb l'entrada de Cavani i De la Cruz en el 65'. El pla uruguaià es complia a la perfecció, però quan van arribar notícies de l'Education City, les llàgrimes i la desesperació es van apoderar dels uruguaians. Suárez, ja en la banqueta, plorava i es tapava la cara amb la samarreta.

Els seus companys buscaven el gol a la desesperada. En necessitaven dos per a continuar vius. Però no va haver-hi manera. El Mundial perd a una de les seves seleccions més clàssiques, campiona el 1930 i 1950. Una extraordinària generació de futbolistes uruguaians va tancar el seu cicle mundialista entre llàgrimes.