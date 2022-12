Les crítiques d’una part del complex entorn de la selecció espanyola cap a Luis Enrique no han fet efecte en la Federació Espanyola de Futbol. El seu president, Luis Rubiales, va enviar un missatge meridià sobre la confiança cap al seu entrenador i va mantenir que segueix la tranquil·litat sobre la renovació del seu contracte, que expira al terme del torneig.

Rubiales va seguir amb el discurs que ha ofert l’últim any: «Després del Mundial, parlarem. Estem molt contents amb ell i ell també està molt content a la selecció. Però les anàlisis es fan quan acabi la competició. Ell va ser el primer a transmetre que vol parlar després del Mundial. Tant Molina (director esportiu) com jo vam estar-hi d’acord. Per tant, ja en parlarem d’això».

Una de les virtuts que li agraden de l’entrenador és com comanda el grup i va donar el seu vistiplau que fins i tot faci de streamer centrant l’atenció col·lectiva: «La pressió hi és i per a tots els que tenim llocs de responsabilitat, existeix. Però la portem amb un somriure i personalitat. És bo per al grup i Luis Enrique canalitza el 90 per cent de la pressió. Crec que és positiu».

Rubiales va apel·lar a «fixar-nos en nosaltres, avui dia hi ha partits que es decideixen per detalls, vam tenir una desconnexió de cinc-deu minuts i ens ha penalitzat. Estem millor que la meitat de seleccions que han marxat, tot i que no és prou consol perquè volíem guanyar el Japó. Però és una cosa que hem d’esborrar perquè el futbol és una piconadora».

Connexió amb l’afició

Respecte al canvi d’ànim després d’arrencar amb la golejada davant Costa Rica, el president va comentar que «no sé si hi havia eufòria, estem en un búnquer i no en sortim tret de reunions institucionals. Hem notat una connexió forta amb l’afició i esperem que aquesta ensopegada no faci que es perdi la il·lusió. Vam jugar un partit fora difícil, fora de casa perquè el Marroc és la selecció de tot el món àrab, però estic convençut que guanyarem».

Rubiales segueix somiant amb «la imatge la tenim tots, visualitzem Sergio Busquets el dia 18 aixecant la copa, però som 211 federacions al món i només ho aconsegueix una. Encara tenim possibilitats i a veure si som capaços d’aconseguir-ho. Com a grup podem guanyar qualsevol i serem millors que qualsevol en tots els partits. Fins i tot contra el Japó no crec que fóssim inferiors, tot i que cal veure si n’hi ha prou per guanyar»

«El gol del Japó va ser legal»

D’altra banda, el president va parlar de la polèmica del segon gol del Japó i va defensar l’actuació del VAR: «Crec que és gol perquè no és la projecció o una imatge en diagonal. És des de dalt a vista d’ocell. La pilota, per tant, no ha sortit. És 2-1 i res a objectar». Rubiales no vol mirar per a cap a una altra banda i buscar excuses».