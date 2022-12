En el quart partit del Mundial, i jugant-se el pas als quarts de final, Luis Enrique ha mantingut l’estructura que tan bé li va funcionar contra Costa Rica. Repeteix 10 dels 11 jugadors que van golejar en el seu debut (7-0) amb la gran novetat de col·locar Marcos Llorente al flanc dret de la defensa.

Per tant, el tècnic torna al punt de partida amb què va arrencar al Mundial de Qatar, però introdueix la revolucionària presència del jugador de l’Atlètic, que sl seu club tampoc exercia aquesta temporada aquesta missió tan defensiva.

🚨 OFICIAL | ¡¡A MUERTE CON 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗢𝗡𝗖𝗘!!



👥 Esta es la alineación oficial de @LUISENRIQUE21 para luchar por el pase a los cuartos de final del Campeonato del Mundo.



🙌🏻🇪🇸 ¡¡𝗤𝗨𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗖𝗨𝗖𝗛𝗔𝗥𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗬𝗔, AFICIÓN!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/9zHspoXIB0 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 6 de diciembre de 2022

1.- Tercer lateral destre diferent

Són quatre partits de Mundial i tres laterals destres diferents. Va començar sent Azpilicueta l’elegit contra Costa Rica, després va jugar Carvajal contra Alemanya i va retornar el capità del Chelsea en la derrota amb el Japó. I en els vuitens de final emergeix la figura de Marcos Llorente, que no havia jugat ni un sol minut en tot el torneig.

Luis Enrique té dos especialistes i no n’utilitza, curiosament, cap. Laporte, que retorna a la titularitat, completa l’eix de la defensa amb Laporte, i queda de nou instal·lat en l’11 inicial Jordi Alba després de l’aparició de Balde al lateral esquerre en el duel amb els japonesos.

👕 ¡¡Once anunciado y vestuario listo para la llegada de los nuestros!!



😍 Esta camiseta... ¡¡Me trae buenas sensaciones!!



🔊 Suena @RAPHAELartista en la megafonía del estadio... ¿Apostáis por una GRAN NOCHE de la @SEFutbol?#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/v9kueNXmtp — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 6 de diciembre de 2022

2.- El centre del camp de sempre.

Canvia la defensa. Luis Enrique no toca mai el porter (Unai Simon i 10 més sempre) ni el centre del camp. És el trio del Barça. Busquets com a eix, acompanyat per Gavi (interior dret) i Pedri (interior esquerre). En aquesta estratègica zona manté el seleccionador espanyol la confiança absoluta, gairebé indestructible en els tres centrecampistes blaugrana.

3.- Sense nou pur.

Luis Enrique repeteix la mateixa fórmula ofensiva contra el Marroc que tan bé li va sortir contra Costa Rica. No juga amb nou pur. Morata es queda a la banqueta i exerceix aquest rol Marco Asensio, escortat per Ferran Torres (extrem dret) i Dani Olmo (extrem esquerre). El tècnic asturià es guarda Morata per si el partit es posa difícil contra el Marroc, a més de disposar en la banqueta de la velocitat juvenil de Nico Williams o el gol que sol desprendre Ansu Fati