Al seleccionador de Portugal, Fernando Santos, un tipus una mica tosc en les seves manifestacions públiques, més procliu a estar a la defensiva que a esbossar somriures, no li va agradar massa que el mes de març passat li demanessin explicacions per un canvi que, a la llarga, s’ha convertit en definitiu. Li van preguntar per què havia relegat a la suplència Rui Patricio, un porter que supera el centenar d’internacionalitats amb Portugal, en favor de Diogo Costa, un noi que ja s’havia fet indiscutible al Porto, malgrat tenir llavors tot just 22 anys. «Aquestes anàlisis els faig amb els meus jugadors, no disseccionaré aquí aquesta informació. És una opció tècnica, sempre sembla que hi hagi alguna cosa estranya, però no n’hi ha. Confio en tots els jugadors als quals convoco», va dir el seleccionador que va fer campiona d’Europa a Portugal el 2016 i que suma ja vuit anys al comandament de la seva selecció.

Els mèrits que havia anat acumulant Diogo Costa al Porto durant la temporada convertien en gairebé inajornable el relleu generacional en la porteria portuguesa. Fins a l’estiu de 2021, Costa només havia jugat quatre partits de lliga en dues temporades. El titular a O Dragao era el veterà Marchesín, però Sergio Conceiçao va decidir executar el relleu de cara al curs passat. El Porto va aconseguir coronar-se campió de lliga amb 20 gols encaixats en 34 partits. El mateix Iker Casillas, que va compartir vestuari amb ell abans de retirar-se, ja havia llançat un parell d’anys abans la seva premonició: «Serà un gran porter, una estrella». I és que Costa no és d’aquests jugadors que apareixen de sobte, sinó que és dels que s’espera durant temps. Habitual en totes les categories inferiors de Portugal, és la gran esperança de Portugal per comptar amb un porter de primer ordre mundial, un factor que no li succeeix des de, segurament, Vítor Baia. L’exporter del Barcelona és, precisament, la gran inspiració de Costa, que porta en el seu honor el dorsal 99, el mateix que va utilitzar Baia quan va tornar al Porto després de la seva etapa de tres anys al Camp Nou. A tots dos els uneix també la seva destresa per a jugar la pilota amb els peus. El d’avui serà el, fins ara, partit més important de la incipient carrera de Costa. I serà un duel carregat a més d’especial significat per a ell. S’enfronta a Suïssa (20 h)... el país que el va veure néixer el 1999. Tota la seva família és portuguesa, però els seus pares aleshores residien a Rothrist.