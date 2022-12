Espanya s’exigeix els quarts

Espanya sent que no pot faltar en la llista dels insignes noms que van omplint les caselles dels quartfinalistes. El duel davant el Marroc (16h) injecta una dosi d’obligació per a la selecció, sobretot quan Luis Enrique ha traçat l’ambició de la màxima cota: disputar els set partits de la competició, que inclou la final o el tercer i quart lloc. L’Espanya-Marroc serà el quart. Avança a mig camí l’equip, i sembla com que estigui a la vora del comiat. La derrota amb el Japó ha generat un núvol gris de desconfiança sobre la roja, que vestirà de blau amb pantalons blancs, per la diferent percepció extreta contra el Japó. Per a Luis Enrique van ser «deu minuts de col·lapse» en un context de 90 minuts de partit i de 270, «gairebé 300», de competició a Qatar. Per als crítics, l’empat amb Alemanya i la derrota davant el Japó són clars símptomes de feblesa. Les crítiques van ser despatxades pel tècnic com a «tòpics». Luis Enrique conserva intacta la fe en l’equip, la confiança en les seves possibilitats en el torneig i l’esperança de completar els set partits. No ha parlat mai de conquistar el títol.

«El que menys em preocupa és el resultat. Em preocupa zero. Jo intento controlar el que puc controlar com a entrenador, i és que el meu equip jugui d’una manera determinada creient que el resultat serà una conseqüència del que fem. El futbol no és un esport just, però si fas més mèrits, normalment, sols guanyar. I si no passa, felicitarem el rival i ens n’anirem cap a casa», va reflexionar Luis Enrique, que va qualificar de «notable alt, excel·lent baix» el rendiment de l’equip. Potser aquest recel que es detecta no traspassi el frontó erigit pel tècnic asturià per protegir l’equip. Luis Enrique va reforçar l’ideari futbolístic enfront de les esquerdes descobertes, algunes filosòfiques. Aquest model de joc seria el mateix que el que va utilitzar al Barça. La indiferència, que no desinterès, en el resultat i la seva defensa de l’espectacle seran les pròximes crítiques que l’esperen a tocar la cantonada. El quart partit de set per a Espanya és «la quarta final» del Marroc, que participa per cinquena vegada al Mundial i només en una ha accedit als vuitens.