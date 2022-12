La selecció espanyola tindrà moltes coses en contra en el partit davant el Marroc d’aquesta tarda a l’Education City. Els nord-africans estan amb la moral pels núvols després de ser primers en un grup amb Croàcia i Bèlgica i tenen a tot el país i al món àrab darrere empenyent, ja que és l’única selecció que els queda al Mundial de Qatar 2022. En aquest sentit, Pedri va recalcar que no es deixaran intimidar. L’estadi estarà ple de marroquins, però Pedri no ho veu com un obstacle: «Em sento còmode amb el públic en contra, hem de donar ritme a la pilota, per trobar l’home lliure i jugar el nostre futbol».

Això sí, del Marroc va matisar que «té molta qualitat, Achraf és un dels perills, ho veiem al PSG, han passat com a primers de grup i amb un gran paper. El respecte és màxim». El jugador és conscient que «si es repeteix una desconnexió com la del Japó, ens n’anem cap a casa». I que ara «tenim una altra oportunitat, moltes ganes d’aquest partit, gairebé tots vam posar a la porra que Espanya guanyava, era el millor que podíem fer». «Tenim molta ambició per canviar la felicitat i donar a la nostra afició el que mereix», va afegir Pedri que es «diverteix» molt amb la pilota.