Ahir van començar els treballs per desmuntar l’estadi 974 de Qatar, el primer estadi mundialista que ja no acollirà més partits. Portava aquest nom perquè va ser construït amb 974 contenidors marítims i perquè és el número del prefix telefònic de Qatar. Va ser la seu de vuit partits del Mundial, l’últim dels quals va ser la golejada del Brasil a Corea del Sud (4-1) per passar als quarts de final. Després dels vuitens de final, ja no es farà servir més aquest estadi.