Aquest dimecres ha sigut el primer dia de Mundial, 18 ja (i en queden encara 11 més fins al dia de la final) <strong>sense un sol partit de futbol a l’agenda</strong>. A un Mundial s’hi ve, com a periodista o com a aficionat, a veure partits de futbol, però s’agraeixen aquests dos dies de respir entre els vuitens i els quarts de final. Sense haver de pensar a quina hora he de ser a quin lloc per veure quina selecció contra quina altra selecció. Hi ha dies que et despertes al matí i ho penses tal qual, no és una exageració.

Aquest dimecres és dia, en fi, per fer coses que el dia a dia no permeten fer. No té per què ser res extraordinari. Els quatre enviats especials de Prensa Ibérica que expliquem sobre el terreny tot el que passa aquí per als 25 diaris del grup (inclòs aquest) no havíem coincidit físicament en cap moment durant tots aquests dies. Al final, quan un era a l’entrenament d’Espanya, l’altre era a <strong>la roda de premsa de Lionel Scaloni</strong>, un altre en un autobús camí a un França-Austràlia i l’altre treballant a l’hotel abans de posar el rumb cap a un Brasil-Camerun. Per dir-ho d’alguna manera.

Així que aquest dimecres, aprofitant l’aturada, hem quedat per dinar Caminàvem feliços (i una mica cansats després de tant tragí, per què negar-ho) rumb a un restaurant indi quan un individu ens ha mirat amb la nostra cara d’estrangers despreocupats i ens ha advertit d’alguna cosa amb cara molt seriosa, gairebé com si ens estigués amenaçant amb l’arribada de l’Apocalipsi, mentre mirava de reüll al cel: «Està a punt de ploure».

‘Fresca’ a 26 graus

Per a algú que ha viscut un terç de la seva vida a Bilbao, una advertència d’aquest tipus és equivalent a una de l’estil «avui sortirà el sol». Però l’home semblava sorprès per la nostra indiferència en vista de la informació gratuïta i en aparença rellevant que ens estava proporcionant. Com quan l’altre dia un taxista em va dir que feia «bastanta fresca» mentre el termòmetre marcava 26 graus.

Un cop d’ull ràpid a la sèrie climàtica de Qatar ajuda a entendre la diferència d’opinions sobre la pluja. Segons el portal Weatherspark, a Qatar plou de mitjana 7,4 dies a l’any. Entre el maig i l’octubre, la probabilitat de precipitacions es redueix a entre 0 i 0,1 dies per mes. El març és el mes amb més butlletes per mullar-se a Doha, 1,6 dies de mitjana. Una xifra que és inferior, per posar un exemple, al mes amb menys probabilitats de pluja a Madrid (1,8 al juliol), que no és una ciutat especialment plujosa. Ni de bon tros.

Decebedora experiència

Per a un resident a Qatar, en fi, una mica de pluja és tan impactant com <strong>una ‘Filomena’ a Espanya</strong>. Un succés absolutament paranormal que mereix ser advertit a qualsevol que trobis pel carrer. El cas és que, en efecte, ha plogut. Bé, d’aquella manera.

Estàvem ja asseguts al restaurant quan hem percebut el fenomen. Automàticament m’he aixecat i he sortit al carrer. Sí, queien unes gotetes i l’asfalt estava moll, tot i que sospitós que més per la humitat acumulada a l’ambient que per les precipitacions per si mateix. Ha sigut una mica decebedor, la veritat. Diuen que dissabte plourà més. Al voltant de 0,9 litres per metre quadrat. Sí, una altra bírria. Però ja deuen haver anat descobrint a través d’aquests articles que <strong>a Qatar res és el que sembla</strong>. Ni tan sols la pluja.