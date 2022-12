Portugal va completar ahir una actuació coral convincent, per moments brillant, contra Suïssa per colar-se en els quarts de final de Qatar 2022, on s’enfrontarà al Marroc, i presentar-se alhora com una candidata a tot després d’un partit en el qual el gran protagonista va ser Gonçalo Ramos. El davanter del Benfica va ser l’autor d’un hat-trick el dia que li va tocar ocupar a l’onze el lloc de Cristiano Ronaldo.

No va necessitar la presència del seu gran capità, estrella i referent la selecció lusitana. Quan l’atacant va saltar a la gespa, el marcador ja reflectia un contundent 5-1, producte del bany de Portugal a Suïssa. El resultat s’acabaria ampliant per atrapar els quarts de final. Una ronda on només hi havia arribat en dues ocasions: 1966 i 2006. Gonçalo Ramos va correspondre a la confiança del seu entrenador. I de quina manera. Va posar el partit a favor gairebé d’entrada amb un xut sense angle que va sorprendre al porter Sommer. Va anotar el segon a l’inici de la represa (era el 3-0) i va tancar el seu triplet amb un toc subtil al minut 67 (5-1). A la festa també s’hi va sumar el veterà Pepe, Guerreiro i Leao, qui va tancar la golejada.