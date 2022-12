Ni el propi Cristiano Ronaldo hauria imaginat mai ser suplent en un partit de quarts de final del Mundial, però la veritat és que la seva selecció buscarà les semifinals del torneig avui (16 hores) sense el seu capità i màxim referent, apartat -excepte sorpresa- a la banqueta. Serà Gonçalo Ramos, autor del hat-trick contra Suïssa, qui ocupi el lloc de CR7 davant un rival incòmode i molt motivat, el Marroc, que viurà el partit més important de la seva història.

De motius, en té. La marroquina és la selecció revelació d’aquest Mundial i està disposada a seguir fent història. Mai un conjunt africà s’ha plantat entre els quatre millors del torneig (Camerun el 1990, Ghana el 2010 i Senegal el 2002 van arribar a quarts), així que els Lleons de l’Atlas sembla que estan disposats a fer-ho. Van comandar el seu grup amb autoritat i van anul·lar a Espanya en l’anterior eliminatòria.

Sota la batuta del seu seleccionador, Walid Regragui, que només ha necessitat uns meses en el càrrec per convertir el Marroc en un equip de referència, el que busca és consolidar el seu sistema defensiu, amb el sevillista i ex del Girona Yassine Bounou com a heroi sota pals, i créixer a partir de la inspiració dels seus futbolistes d’atac, especialment Ziyech. Regragui no podrà comptar amb un dels seus centrals titulars, Aguerd, i el seu substitut serà El Yamiq. «Portugal és el favorit en aquest partit, però nosaltres també volem ser campions del món», va etzibar el tècnic.