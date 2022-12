La selecció del Marroc va tornar a donar la sorpresa després de guanyar (1-0) aquest dissabte a Portugal, gràcies al solitari gol del davanter del Sevillà Youssef En-Nesyri, per a aconseguir passar per primera vegada a les semifinals d'un Mundial, després d'un partit frenètic que els de Fernando Santos no van poder manar a la pròrroga i que va deixar a Cristiano Ronaldo sense la seva última oportunitat d'aconseguir el títol mundialista.

Amb aquesta victòria, els 'Lleons de l'Atles' van escriure el seu nom amb lletres d'or en la història del futbol africà, convertint-se en la primera selecció del continent a estar entre les quatre millors del món. Així, el solitari gol de l'atancant del Sevilla va ser suficient perquè els de Walid Regragui presentin la seva candidatura al títol.

Fernando Santos va tornar a apostar per un onze titular sense Cristiano Ronaldo, com ja va succeir en els vuitens de final davant Suïssa (6-1). El gran capità i heroi lusità va veure des de la banqueta el gol marroquí i encara que va sortir al rescat dels seus en la segona part, no va poder evitar l'eliminació, de la qual, previsiblement, va ser la seva última cita mundialista. Ara, els marroquins esperen rival en semifinals del partit d'aquest dissabte entre França i Anglaterra (20.00 hores).

Els lusitans van apostar per un joc vertical des de l'inici, amb la intenció de desmuntar una defensa marroquina ben armada i molt compacta. Els homes de Fernando Santos es van llançar pel partit, i fins i tot van poder trobar el seu premi abans dels cinc primers minuts amb el cop de cap de Joao Félix, que va buidar Bono després d'una bona intervenció.

No obstant això, els de Walid Regragui van apostar pel mateix tipus de partit que tan bon resultat li va donar contra Espanya, replegats en el seu propi camp i llançant als seus carrilers cada vegada que els lusitans perdien la pilota. Així, Ziyech va tenir un parell d'acostaments perillosos i per moments van arribar a sotmetre als lusitans que, espessos en el centre del camp, no van acabar de trobar als seus jugadors de referència en atac.

L'estava mereixent el conjunt africà i finalment del cap d'En-Nesyri va néixer el primer gol del xoc. L'atacant del Sevilla va aprofitar un centre lateral, que no va mesurar bé el porter portuguès, per a avançar als seus i encarrilar la trobada. Els lusitans van encaixar bé el cop i van voler reaccionar, però el travesser va evitar que Bruno Fernandes convertís el seu centre lateral en un dels gols del campionat.

Frenètic final de la primera part que, per moments, va semblar continuar en l'inici de la segona. Sabedor de la necessitat d'un gol per a tranquil·litzar els ànims, Fernando Santos va decidir moure la banqueta i donar sortida a Joao Cancel·lo i al seu màxim golejador, Cristiano Ronaldo. Amb una major profunditat per les bandes, ara si, els lusitans van començar a arribar amb més assiduïtat a la porteria rival.

Bolcats en camp contrari, els de Fernando Santos van treure tot el seu repertori ofensiu, però encara així, la defensa marroquina va seguir sense donar mostres de cansament, impassibles davant l'al·luvió d'ocasions portugueses. Joao Félix va tenir la millor en les seves botes, però una sensacional estirada de Bono va evitar la igualada. Fins i tot Pepe va tenir al seu cap manar el partit a una pròrroga que, en detriment dels portuguesos, els va ser esquiva en l'últim sospir.