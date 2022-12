Minuts després de l’èxit contra els Països Baixos, certificat en la tanda de penals, Leo Messi era la viva imatge de la felicitat. L’astre va tornar a completar una actuació clau per classificar la seva selecció per a les semifinals del Mundial, en les que s’enfrontarà a Croàcia.

El punta del PSG va expressar el que significava aquest triomf. «Sento molta alegria, molt alleujament. No ens mereixíem arribar a la pròrroga i ni de bon tros als penals. Vam patir i hem passat, que és el més bonic, és impressionant», va proclamar Messi, orgullós de la resposta dels seus companys contra l’equip taronja.

«No està a l’altura»

«Hem demostrat partit a partit que sabem jugar sempre amb la mateixa intensitat, amb les mateixes ganes. Entenem els moments dels partits, estem molt il·lusionats, tenim moltes ganes. Necessitàvem aquesta alegria per a nosaltres i per a tota la gent que ens acompanya sempre», va afegir l’exblaugrana.

Brutal rajada de Messi sobre Mateu Lahoz 😡🔥



El seu gest va canviar quan li van preguntar per Mateu Lahoz, que va decretar 10 minuts d’afegit i va castigar l’Argentina amb una falta a l’últim moment que va acabar portant el partit a la pròrroga. «Teníem por abans del partit perquè sabíem qui era. No vull parlar de l’àrbitre. No pots ser sincer, de seguida et sancionen. Però la gent va veure el que va passar. La FIFA ha de veure això, no pot posar un àrbitre així per un partit tan important. No pot ser que el col·legiat no estigui a l’altura», va afirmar Messi.

Pal a Van Gaal

El davanter va elogiar l’actuació del seu porter, que va parar els dos primers penals neerlandesos. «Amb Dibu sabem que tenim avantatge en els penals i ho ha tornat a demostrar», va apuntar Messi, que també va reprovar Van Gaal: «Ven que juga bé a futbol i després fa pilotades».

L’astre va vaticinar un partit dur contra Croàcia. «Va jugar d’igual a igual amb Brasil i té jugadors molt bons, sobretot al centre del camp. Els seus futbolistes es coneixen molt bé, per algun motiu són allà. Serà molt dur. Estem gaudint moltíssim d’anar pas a pas», va concloure el futbolista. Dimarts es tornarà a examinar a la recerca de l’anhelada final del 18 de desembre.