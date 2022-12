L’internacional portuguès Cristiano Ronaldo assegurava ahir que «guanyar un Mundial» amb Portugal era «el somni més ambiciós» de la seva carrera, però que aquest «es va acabar» amb l’eliminació a mans del Marroc als quarts de final de la Copa del Món de Qatar, a més de desitjar que «el temps sigui bon conseller» i que permeti «que cadascú tregui les seves conclusions».

«Guanyar un Mundial amb Portugal era el somni més ambiciós de la meva carrera. Afortunadament he guanyat molts títols de dimensió internacional, fins i tot amb Portugal, però col·locar el nom del nostre país al llindar més alt del món era el meu somni més gran», indicava. en una publicació a la xarxa social Instagram el portuguès, assumint que als 37 anys ja no tindrà cap altra oportunitat com aquesta.

En aquest sentit, va voler recalcar que ha lluitat «molt per aquest somni» al llarg de la seva carrera com a futbolista professional. «En les cinc participacions en els Mundials que he anat col·leccionant al llarg d’aquests últims 16 anys, sempre al costat de grans jugadors i amb el suport de milions de portuguesos, he intentat donar tot de mi. Ho he deixat tot al camp. Mai li he girar la cara a la lluita i mai tampoc he desistit d’aquest somni», va manifestar en l’escrit.

«Desafortunadament, ahir el somni es va acabar. No val la pena reaccionar en calent. Vull només que tothom sàpiga que durant aquest temps s’ha parlat molt, que també s’han escrit moltes coses, que s’han fet moltes especulacions, però la meva dedicació a Portugal no ha canviat un sol instant. He sigut sempre un més lluitant per l’objectiu de tots i mai no donaria l’esquena als meus companys i al meu país», va continuar.

L’atacant lusità acaba de viure un dels Mundials més convulsos de la seva carrera. Durant la seva estada a Qatar, va acabar la seva relació amb el Manchester United, i en els dos últims partits de la seva selecció, a vuitens davant Suïssa i també a quarts contra el Marroc, va ser suplent.

«Per ara, no hi ha gaire més a dir. Gràcies, Portugal. Gràcies, Qatar. El somni va ser bonic mentre va durar. Ara, cal esperar que el temps sigui bon conseller i que permeti que cadascú tregui les seves conclusions», ha conclòs.