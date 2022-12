«Jo vaig arribar a la selecció amb 25 anys, no amb 20. La meva trajectòria demostra que amb paciència, treballant els teus punts forts i amb resiliència es pot arribar lluny. Es poden moure muntanyes». Responia així <strong>Olivier Giroud</strong> a un estatus a què ha arribat durant aquest <strong>Mundial</strong> i que a primer cop d’ull resulta xocant. Amb 53 gols, quatre marcats a Qatar, s’ha convertit en el màxim golejador històric de França, un registre fins ara en mans d’una llegenda com Thierry Henry, que va parar el seu compte en 51.

El davanter del Milan és l’antiheroi perfecte de la selecció francesa, l’arnès de seguretat sobre el qual Didier Deschamps ha edificat el seu exitós projecte al capdavant de Les Bleus. Homes com Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann <strong>i, sobretot, Kylian Mbappé</strong>, aporten la brillantor, però ell, amb ànima de veterà estibador, exerceix un rol fonamental com a complement ofensiu.

Ja ho va ser durant el Mundial de Rússia, en el qual va protagonitzar una circumstància gens habitual, una anomalia: va ser el ‘9’ titular de la selecció campiona sense marcar cap gol. Allò li va fer guanyar crítiques i més d’alguna broma, ja que ni tan sols va arribar a rematar a porta en un sol partit. Res que li importés, comptant com comptava amb el suport total de Deschamps... i amb el títol a les seves vitrines.

La lesió de Benzema

La tornada de Benzema al combinat francès el va relegar a un rol més secundari. Va ser de fet suplent a l’Eurocopa de l’any passat i apuntava a ser-ho també durant aquest Mundial. La lesió del davanter del Reial Madrid, tanmateix, el va tornar el primer pla. I la realitat és que França està aconseguint millors resultats i actuacions de les que va aconseguir l’any passat en el torneig continental, eliminada a vuitens de final per penals contra Suïssa.

Giroud va ser determinant per a França des del primer dia d’aquest Mundial. La <strong>victòria inaugural contra Austràlia (4-1)</strong> va comptar amb dos gols seus, amb els quals va igualar Henry amb homes rècord de Les Bleus. Davant Polònia, a vuitens, va superar l’ex de l’Arsenal i el Barça amb el seu tercer gol en el Mundial i davant Anglaterra va elevar el seu balanç en aquest torneig fins als quatre gols. Una xifra que l’iguala a Leo Messi i que només ha superat de moment Kylian Mbappé.

El gol davant Anglaterra

A excepció del partit contra Tunísia, en el qual França va jugar amb suplents perquè ja estava classificada per a vuitens, Mbappé havia marcat en tots els partits fins a quarts de final. Davant Anglaterra, més desenfocat, es va quedar sec el del PSG i llavors va sorgir Giroud del cel per arribar on no era podent fer la seva estrella.

La compenetració amb Mbappé es reflecteix en els set gols que s’han servit l’un a l’altre en els 46 partits en els quals han jugat junts amb la selecció francesa. Una quantitat important que respon a la màxima confiança que sempre ha dipositat en ell Deschamps, que el va convertir en un fix de les seves convocatòria fins i tot en èpoques en què no tenia protagonisme en el seu club, especialment en la seva etapa en el Chelsea.

El seu lideratge en la selecció, en definitiva, és incontestable. «Hem guanyat en el terreny mental. Estic molt orgullós d’aquest equip», va reivindicar després del duel contra els anglesos un dels veterans al costat de Lloris, Griezmann i Varane. Complerts ja els 36 anys, Giroud afronta el repte de ser per segona vegada campió del món. I, ara, marcant gols. Els que no marca el seu soci Mbappé, en concret.