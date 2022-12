Nou hores després de la primera roda de premsa de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol, va arribar l’esperada aparició de Luis Enrique. L’asturià, que encara no havia valorat públicament la seva sortida de ‘la Roja’, va recórrer al Twitch, però no ho va fer al seu propi canal, sinó en un altaveu amb molt ressò, el del famós streamer Ibai Llanos. Amb ell va repassar l’agonia del Mundial, el final del seu projecte i el futur que s’acosta. «Em veig amb ganes amb ganes i forces per agafar un club», va proclamar.

Luis Enrique va donar la cara sis dies després de la traumàtica eliminació davant el Marroc. Sota el títol ‘Xerrant tranquil·lament’, Llanos va obrir les portes de casa seva a l’exseleccionador, amb qui va mantenir una amena conversa en el seu programa. «Han sigut dies intensos, els he viscut amb l’optimisme d’estar preparat per al que vingui. S’ha acabat l’etapa a la selecció i s’obren infinitats de possibilitats», va apuntar Luis Enrique, que va estar acompanyat del seu fill Pacho.

Il·lusió en els joves

El tècnic, sempre ferm amb les seves idees, va defensar novament la seva filosofia i els seus procediments al marge de qualsevol crítica. «El dolent d’aquestes competicions és que en 90 o 120 minuts se’n pot anar tot en orris. No vam fer un gran partit contra el Marroc, però trec una lectura positiva del Mundial i dels quatre anys a la selecció», va indicar l’exblaugrana, satisfet per la resposta de l’afició. «Hem aconseguit generar il·lusió i ganes de tornar a veure la selecció. Fer la confiança a molts joves ha recuperat la il·lusió dels nens, ho he percebut a l’streamejar. Podríem haver-ho fet molt millor, però vaig intentar portar els millors jugadors, els que plasmaven la meva idea. Quan un dona el 100% pot estar tranquil».

L’exseleccionador va valorar també les dures crítiques rebudes per les seves convocatòries. «A Southgate a Anglaterra li passa el mateix, a De la Fuente li ocorrerà també. Sempre sortirà algú que digui que falta algun jugador. Jo no faig cas a les recomanacions. Ningú de la premsa ha dedicat ni un 10% del que hem dedicat al meu equip a analitzar jugadors. Jo no tinc cap problema en parlar amb algú que m’insulti. Soc famós des dels 19 anys», va deixar anar Luis Enrique, que va tenir paraules elogioses per al seu substitut. «Encara em paguen aquest mes. Li envio una gran abraçada al Luis, és molt maco, molt preparat. Es mereix tot el bo que li passi. És un fenomen».

Sense indemnització

L’asturià va repassar com es van desenvolupar els esdeveniments que van acabar propiciant la seva sortida. «Havia firmat un contracte per a quatre anys. Després de l’Europeu em van dir de renovar. Els vaig dir que no, que m’esperava al Mundial. Té més sentit això. No hi ha hagut indemnització, s’acaba el contracte i ja està. Pensava que hauria de prendre una decisió, però no ha sigut així», va explicar Luis Enrique.

De les seves paraules es desprèn que pretenia continuar, però no hi va haver opcions. Luis Rubiales va optar pel relleu i allà queda el ressentiment de l’asturià. «Es tanca una porta, s’obre la finestra. Han sigut quatre anys meravellosos. La vida ofereix moltes coses. És la primera vegada que no renoven el meu contracte en 10 anys de carrera», va afegir l’exseleccionador, que ja està preparat per a una nova aventura. «Representar el teu país és un somni, però s’ha acabat aquesta etapa. Si no ve una cosa molt interessant esperaré a l’inici de la temporada vinent».

Defensa a les xarxes

L’exseleccionador va destacar la seva aposta pel Twitch i es va defensar dels atacs de part de la premsa. «No tenia expectatives amb aquest canal, era només un experiment per explicar la història de la selecció des d’un altre punt de vista. No pretenia suprimir els mitjans de comunicació, no hi havia cap objectiu negatiu. Volia fer una sensació de proximitat amb la selecció. El món evoluciona», va afirmar l’asturià, que va agrair el suport rebut pels seus seguidors. «Mai m’havien defensat tant en xarxes socials. En teoria era el tio més antipàtic, però ara qualsevol que es fiqui amb Luis Padrique sap que té allà en contra una legió de seguidors».

Més seriós es va mostrar al valorar els frecs amb alguns periodistes. «Jo soc com soc, si em preguntes una estupidesa en una roda de premsa et contesto amb una altra estupidesa. Si em preguntes amb una falta de respecte et responc igual. Això és un partit de tennis», va indicar Luis Enrique. «La gent que no vagi a la selecció perquè li caigui malament m’importa zero. Ho veig molt trist», va afegir. El seu recanvi, segurament, viurà més tranquil. De la Fuente no té xarxes socials ni les utilitza, segons va confessar aquest dilluns. Nous temps per a la selecció. O vells.