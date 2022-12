El repte més gran del Marroc

«He dit als meus jugadors que hem vingut a canviar la mentalitat del nostre continent, que no ens podem conformar. Tenim confiança, ens han donat per eliminats moltes vegades i aquí estem. Lluitarem per continuarem endavant, pels països africans i pel món àrab». Walid Regragui, el seleccionador del Marroc, va néixer fa 47 anys en Corbeil-Essonnes, una ciutat adherida al nucli urbà de París. Com ell, Soufian Boufal i el capità Romain Saïss, també van néixer a França.

Aquest vespre (20.00), tots juguen contra el seu país natal en un duel que transcendeix el futbol. És històric en si mateix, més enllà que el rival sigui França, perquè dóna la possibilitat al Marroc de ser la primera selecció africana d’aconseguir la final d’un Mundial, després de ser pionera a classificar-se per a semifinals. Però les connotacions de l’enfrontament confereixen un caire sociopolític molt rellevant al duel, en un torneig marcat per innombrables connotacions que transcendeixen a l’esport. Protectorat francès No es pot obviar que el Marroc va ser protectorat francès fins abans-d’ahir, el 1956, ni que a França viuen al voltant de milió i mig de marroquins, amb ciutats com Avinyó i Montpeller en les quals suposen gairebé el 20% de la població total. Només Algèria té una comunitat d’immigrants més gran en sòl francès. Una circumstància que posa en alerta el país, que efectuarà un gran desplegament policial en previsió que puguin produir-se aldarulls. Dissabte, després de la victòria del Marroc contra de Portugal, ja es van produir disturbis que van motivar, només a París, la detenció de més de 70 persones. Que el rival sigui precisament França només pot empitjorar la situació. Vols des de Rabat «És un partit de futbol, res més», va mirar de relativitzar Didier Deschamps en la prèvia, conscient també que França jugarà a domicili avui, aclaparadora com serà la majoria d’aficionats marroquins en l’estadi situat a la ciutat de Jor. Ho són en cada partit del Marroc en tot el Mundial i la xifra no para de créixer, amb vols llogats des de Rabat plens d’aficionats per veure a la seva selecció fent història en primera persona. De tot se’n vol aïllar una França que també té una cita amb la història. Ningú revalida títol des de la Brasil de Pelé, guanyadora de les edicions de 1958 i 1962, i la selecció de Deschamps és a dues victòries d’aconseguir-ho. Itàlia, en 1934 i 1938, és l’altre precedent de la història. França ve exhibint una gran solidesa en tot el torneig, però els descarrilaments del Brasil i Portugal en quarts, seleccions que també arrossegaven una gran dinàmica, han de posar-lo en guàrdia. Després de les nombroses lesions prèvies (Pogba, Kanté, Nkunku, Benzema i, ja en la primera trobada, Lucas Hernández), la salut està respectant als gals. Tchouaméni i Upamecano no van entrenar dilluns per precaució però podran jugar. Més dubtes hi ha a la defensa del Marroc. Saïss, Aguerd i Mazraoui seran dubte fins última hora. «Ens donaven un 0,01% d’opcions de guanyar i aquí estem», recordava ahir Regragui, que avui pot fer encara més història.