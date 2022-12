La rivalitat entre Barcelona i Madrid és extrapolable a molts àmbits, però especialment a la bombolla del futbol és omnipresent. L’antipatia que irradia part de la capital espanyola contra Leo Messi es visualitza amb el desig fervent que fracassi en la final del seu últim Mundial davant la França de Kyllian Mbappe. Una antipatia recíproca des de la capital catalana cap a Cristiano Ronaldo. Un triomf de l’‘albiceleste’, liderada pel de Rosario, podria marcar la diferència definitiva per segellar un debat que alguns a Madrid s’esforcen per mantenir encara viu entre si és millor Messi o Cristiano.

La llista dels principals detractors és encapçalada per ‘El chiringuito’. «Mai hauria pensat que digués això... Kylian, t’hem perdonat. Estem a les teves mans», va dir el periodista José Luis Sánchez al programa. «És un rentat de cara perquè sigui el Mundial de Messi. Cada passada seva m’avorreix, perquè és la millor passada que s’ha fet en la història dels Mundials. I si diu ‘¿qué miras, bobo? ¡Vete pa’ allá!’ és que està tan concentrat que és una meravella, perquè és el Messi maradonià. Em fa mandra», va exposar Edu Aguirre, reconegut admirador de Cristiano, que també va afirmar que «el 100% del madridisme va amb Mbappé». Aquests comentaris corresponen al programa emès el 14 de desembre.

Capítol a part mereix Tomás Roncero, que té un més que variat repertori a Twitter. «L’Argentina de Messi acaba la jornada com a cuer del seu grup, i amb zero punts...», va escriure després que l’Aràbia Saudita derrotés sorprenentment el combinat de Scaloni en la primera jornada. «No us feu falses il·lusions. Tots sabem que aquesta nit Messi dormirà en els vuitens de final del Mundial. És el que hi ha...», va publicar quan l’‘albiceleste’ encara no tenia assegurat superar la fase de grups.

Este es el árbitro que pitará el domingo la final del Mundial de Qatar. Mejor que Francia no se haga ante la Argentina de Messi muchas ilusiones. pic.twitter.com/PqxLmDq6BB — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) 15 de diciembre de 2022

El perdó madridista a canvi de treure el Mundial a Messi

Per descomptat, Roncero també s’ha pronunciat sobre l’astre argentí en la seva participació a ‘El chiringuito’. «¡Fes-ho, Kylian! ¡Ho oblidaré tot si li treus el Mundial a Messi!» o «Si Mbappé fa la punyeta Messi en el Mundial, ¡és clar que el perdono!», van ser algunes de les seves paraules.

Les súpliques de Roncero a Mbappé i la selecció francesa s’expliquen, més enllà del seu sentiment madridista, a causa del seu convenciment que Messi guanyarà el Mundial de Qatar, tal com va afirmar amb resignació. «No em ve de gust, però l’Argentina guanyarà el Mundial i serà campiona del món. Perquè el dolor al meu cor sigui menor, ja m’he mentalitzat i sé que diumenge Messi serà campió», va dir en el programa.

🔥🐢𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄́, 𝐒𝐈 𝐆𝐀𝐍𝐀𝐒 𝐚 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 @As_TomasRoncero 𝐭𝐞 𝐏𝐄𝐑𝐃𝐎𝐍𝐀.



👉"¡Hazlo, Kylian! ¡Quítale el Mundial a Messi!"👈



💣Bombazo que no te esperabas en #ChiringuitoMessi... pic.twitter.com/bjz5kz048w — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 14 de diciembre de 2022

L’excepció de la norma

Els devia descol·locar que Luka Modric, futbolista del Reial Madrid des de l’agost del 2012 i un dels capitans del club, amb més de 450 partits al seu historial defensant la samarreta blanca, expressa després de caure en les semifinals del Mundial contra l’Argentina el seu desig que Messi guanyi la Copa del Món. «<strong>S’ho mereix perquè és el millor de la història</strong>», va assegurar sense embuts.