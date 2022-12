Ousmane Dembélé va comparèixer aquest dijous davant la premsa al costat del camp de l’Al-Sadd de Doha, on França prepara la final del Mundial, una roda de premsa en la qual va parlar amb admiració i respecte del seu excompany Leo Messi, rival a la final del Mundial, a més d’admetre que ha parlat amb Xavi durant el torneig.

«Amb Lionel Messi vaig passar quatre anys molt bonics a Barcelona. És un jugador excepcional. Sempre he dit que és un dels jugadors, junt amb Iniesta, que em va fer estimar el Barcelona. Estic molt content d’haver-lo tingut de company».

«Vaig passar quatre anys molt bonics amb ell. I al vestidor és una persona molt simple, tranquil, ajudava molt els joves. Jo acabava d’arribar i recordo que era al seu costat al vestidor i em va aportar moltes coses. Serà difícil parar-lo, però farem el possible perquè toqui el menys possible la pilota, perquè és molt molt perillós», va afegir el jugador del Barça.

La calma de Messi i el consell de Xavi

Novament preguntat per Messi, Dembélé va recordar que va arribar al Barça «amb 20 anys; m’agradava driblar, driblar només quan tenia tres contraris davant. I cada vegada em repetia que havia de calmar-me, que de vegades hi podia anar i d’altres no, però que havia de calmar-me i pensar, que hi ha moments per driblar i moments per passar la pilota. Em va aportar sobretot això, aquesta calma».

Dembélé va remarcar que se sent «molt bé, molt concentrat des de l’inici de temporada» i va confirmar que ha estat en contacte amb Xavi. «M’ha donat ànims i m’ha dit de continuar fent el que faig i està molt content per mi, i pel Jules també».

L’‘11’ de França va assegurar que disfruta «de cada partit, especialment ajudant Jules en defensa, i també Antoine. Quan algú talla una pilota o la recupera, ens donem ànims. Em sento important a l’equip ajudant el grup i fins ara ens ha funcionat».

Dembélé va restar transcendència a la fama d’alguns jugadors argentins. «En el futbol cal ser agressiu, cal saber respondre amb les teves armes i esperem saber enfrontar-los i fer un bon partit».

Autocrítica

Sobre el seu rol a l’equip, Dembélé es va mostrar autocrític. «Crec que puc fer-ho encara millor, especialment en l’aspecte ofensiu. Els jugadors ofensius sempre volem fer passades decisives, ser decisius o marcar però de vegades l’equip és més important, així que cada vegada que ajudo Jules o Antoine em dic que és per l’equip i no penso en les meves estadístiques personals o tot això».

Un virus no tan nociu

Sobre el virus que ha deixat KO alguns dels seus companys, Dembélé va insistir que la plantilla no té por. «De fet Dayot (Upamecano) i Adrien (Rabiot) han tingut una mica de mal de cap o de ventre i els he fet un te amb gingebre i mel i estaven millor. No, no estem preocupats per això i espero que tots estaran bé i preparats per a la final».

«A Dayot vaig anar a veure’l a la seva habitació, amb la mascareta, és clar, i estava molt millor. I crec que tots estaran preparats per a la final de diumenge», va insistir.

Un ambient més tranquil

França ja va guanyar el Mundial del 2018, detall que converteix aquesta final en menys transcendent per a l’equip de Deschamps.

«Sí, estàvem una mica més eufòrics després de la victòria contra Bèlgica el 2018. Ara hi ha una mica més de calma, d’experiència, per recuperar bé i concentrar-se directament per a la final. Penso que hi ha molta més experiència que el 2018 i més tranquil·litat».