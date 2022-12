Potser tots els partits haurien de ser així, a mig camí entre la distensió festiva d’un amistós i la paralitzant tensió que sovint provoca un duel en el qual hi ha massa en joc. Un matx pel tercer i quart lloc d’un Mundial es troba exactament en aquest punt intermedi, i més si el juguen dues seleccions a les quals no s’esperava en aquest graó del torneig. I el resultat va ser magnífic, un partit de futbol tremendament entretingut en què Croàcia es va imposar amb justícia a una Marroc ja exhausta com a aperitiu de la gran final d’avui entre l’Argentina i França.

El combinat liderat per Luka Modric repeteix així el tercer lloc reeixit a França 1998 i enllaça dos Mundials consecutius en el podi, després de ser subcampiona a Rússia 2018. Per al Marroc, la quarta posició és un mal glop a curt termini, però no fa ombra a un campionat històric per al país, per tota Àfrica i per al món àrab en general. D’aquí a uns anys només es recordaran les seves victòries en aquest Mundial, no les seves dues derrotes finals.