Messi va passar a la posteritat amb una imatge inusual, mai vista, al recollir la copa de campió del món. A sobre de la samarreta ‘albiceleste’, el capità de l’Argentina es va posar el ‘besht’, la peça que li va entregar l’emir de Qatar en un gest que va remarcar la preeminència del país organitzador. Però també un gest de reconeixement a Messi, situant-lo virtualment a la seva altura.

Tamim bin Hamad al-Thani, l’emir de Qatar, va imposar a Messi el ‘besht’ que només porta ell sempre. La capa, transparent, només la utilitzen les famílies qatarianes en ocasions especials, en cerimònies importants. La investeix el pare al fill quan s’ha de casar. Només Al-Thani, el màxim mandatari del país, hereu de la dinastia Al-Thani que ha governat Qatar abans fins i tot de la seva independència, la porta sempre.

Al-Thani l’hi va entregar a Messi en presència de Gianni Infantino, el president de la FIFA, que va permetre l’extraordinari gest de l’emir, per inhabitual, ja que la FIFA no tolera intromissions en les seves cerimònies, i per significatiu, a l’exhibir Messi la roba de l’emir, com si fos un igual, a l’aixecar la copa del món.