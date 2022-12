El primer cara a cara entre Didier Deschamps i Lionel Scaloni com a primers entrenadors dels seus equips serà a la cita més gran del planeta futbol, la final d’un mundial. Tot i ser el primer duel, els dos tenen un passat d’enfrontaments futbolístics al camps. De fet, Scaloni era el segon de Sampaoli quan el combinat francès de Deschamps va eliminar l’albiceleste a la copa del Món de Rússia del 2018 per tres a quatre. El tècnic de Pujato, llavors com a jugador, també va disputar quatre partits amb el Deportivo de la Corunya contra el Mònaco del preparador gal. Poc es devien imaginar aleshores que el futur els oferiria una final amb un anhel comú, fer campiones del món les seves seleccions. Scaloni, per primer cop, i Deschamps, per tercer, un com a jugador (98’) i un altre des de la banqueta (‘18).

Amb posat seriós tots dos van atendre els mitjans abans d’un duel transcendental que significarà la tercera estrella per a l’Argentina o França. Scaloni va voler emfatitzar que el partit no és un Messi contra Mbappé: «Més enllà d’aquest duel, el partit enfronta dues seleccions. El partit el poden decidir altres jugadors. Leo està bé. Esperem que el partit caigui del nostre costat». Deschamps tampoc vol que el partit es compari amb els vuitens del Mundial del 2018, ja que la situació és molt diferent: «No som els mateixos que el 2018. Hem canviat jugadors i de sistemes. Els nostres observadors han vist tot els seus partits i tenim informació molt completa. L’Argentina pot sortir amb un plantejament molt diferent, com podem fer nosaltres. El Marroc, per exemple, ens va sortir amb cinc al darrere. Hem d’estar preparats». De fet, França podria introduir una novetat a l’onze, Marcus Thuram per Giroud a la davantera. En la mateixa línia es pot moure la selecció sud-americana, ja que Scaloni no va voler donar detalls del sistema que utilitzaria. Un 5-3-2, un 4-4-2 o un 4-3-3 són possibles opcions. El dubte de l’entrada de Di María a l’onze continua sent una incògnita. Paredes sembla que seria el relleu més lògic. A Lusail, la grada serà molt favorable a l’Argentina, amb uns aficionats que tenyiran de blanc i celeste les grades . Els dos seleccionadors en són conscients i Scaloni es mostrava emocionat: «La nostra major emoció és veure feliç a la gent». i afegia: «Com no ens emocionarem; tenim la millor afició del món». La superioritat a les grades també va lligada a la sensació generalitzada d’una preferència per la victòria argentina: «No m’importa la solitud, són situacions que sorgeixen i no podem fer res. Hem d’adaptar-nos al partidàs davant l’Argentina». Independentment del suport que reuneixin uns i altres a l’estadi, el desenllaç mundialista pot marcar el futur dels dos entrenadors al capdavant de les seves seleccions. L’«orgull» més gran de la carrera de Deschamps i la posició «que qualsevol argentí voldria» segons Scaloni.