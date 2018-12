Decoració en negre, un gest de complicitat sofisticat a la tradició nadalenca

És el moment de pensar si cal reciclar els ornaments d'altres anys o ser valents i fer una ullada a les últimes tendències en decoració. Molt lluny van quedar el garlanda i omplir cada racó amb objectes brillants, sense ordre ni concert. Des de fa ja alguns anys s'aposta per una coherència en els colors. Els ambients recarregats i barrocs donen pas a línies més minimalistes, i l'ús d'elements naturals, com branques, fulles seques i pinyes, cada vegada agrada més, ja que aporten calidesa als ambients.

Tot i això, hi ha una tendència que, encara que no és nova, a poc a poc va calant entre aquells a qui els hi agrada innovar i aposten per arriscar-se, sense renunciar a la tradició d'aquestes dates. Es tracta de la tendència "Black Christmas", també coneguda com "All-noir Christmas" o "Tuxedo Christmas", on el negre pren protagonisme, per trencar amb el que estableix i fer front als clàssics vermells i verds.

Tal com destaca Raquel Simón, CEO d'Escola Madrilenya de Decoració, (esmadeco.es), "aquesta tendència es basa particularment en el minimalisme, valora la simplicitat, l'elegància i s'enfoca en elements principals sobre els quals es treballa la resta de la decoració ".

El color negre està associat no només amb l'elegància i la nit, també és un color sofisticat que mai passa de moda, i posseeix un estil molt marcat. Aporta serenitat, senzillesa, prestigi i combina a la perfecció amb qualsevol altre color. Aquesta versatilitat permet que sigui el color protagonista del nadal, o es comporti com el millor dels accessoris. Serà la forma de combinar els diferents elements decoratius, la que faci que un ambient sigui "gòtic", o per contra, obtingui un resultat de bon gust, comenta Simón.



Com encertar



Per a aquells qui vulguin apostar per un canvi radical, i vulguin optar per un Nadal avantguardistes i cosmopolites, des de l'Escola Madrilenya de Decoració conviden a plantejar-se la següent pregunta: Quins colors s'associen a l'elegància? Probablement les respostes seran el negre, el blanc, el daurat i el platejat. Existeixen tantes opcions per utilitzar-los, que és gairebé impossible equivocar-se. I, per aquest motiu, Raquel Simón proposa combinar tots aquests colors al gust, fins i tot amb els típics colors relacionats amb les festes, per a un resultat espectacular. A això, se li pot afegir la decoració geomètrica en tonalitats metàl·liques, una de les tendències més potents en l'actualitat.

L'experta en decoració fa especial èmfasi en la il·luminació, "és clau perquè qualsevol espai sigui atractiu". Per a això proposa jugar amb les intensitats de les llums i les seves tonalitats, i si hi ha algun element decoratiu que es vulgui ressaltar, la solució serà il·luminar-ho. Les veles i els focus de tonalitats càlides, aportaran calidesa als ambients, sense oblidar la llum natural. Si la llum natural flueix lliurement, transformarà qualsevol espai.

No obstant això, el consell més important que ofereixen des de l'escola de decoració es resumeix en la següent frase: "Atreveix-te a més! La decoració és una forma d'expressar la personalitat de cada un, de manera que si es vol fer les coses d'una manera diferent aquest any, aquesta és una bona oportunitat, només així es creen les tendències! "

Per contra, en preguntar a l'experta sobre què s'ha d'evitar, la resposta és molt senzilla: no sobrecarregar l'espai, i això s'aplica per a qualsevol estil, no només per a la decoració en negre. "Cal deixar que tots els elements de l'habitació respirin", subratlla.

A més, si algun element en la decoració no convenç en el resultat final, és millor llevar-ho, "no hi ha res pitjor que entrar en una habitació i sentir que hi ha un element que no pertany aquí, i que evita que es gaudeixi de tota la resta ", comenta Simón.



Els must in black



En general, a Espanya, encara costa associar el color negre al Nadal, per la qual cosa pot resultar complicat trobar als comerços certs elements. No obstant això, sempre es pot tirar d'imaginació o d'internet, per localitzar alguns objectes. I és que, els amants del risc decoratiu sabran que un arbre de Nadal en negre és un must. Es pot combinar amb esferes i llums blanques o platejades, per il·luminar i donar-li èmfasi als seus elements, o portar-lo al següent nivell i utilitzar tots els colors que es vulgui, perquè amb el negre no hi ha límits.

Una altra opció, potser més senzilla de realitzar, és adquirir esferes negres amb diferents acabats, amb brillant o mat, per donar-li un toc diferent però discret a la decoració. Es pot combinar amb botes o llaços amb diverses textures i combinacions de color, principalment amb blanc. Tot això, aconsegueix un acabat extremadament elegant. O fins i tot, una corona nadalenca negra, que es pot decorar al gust de cadascú o combinar amb els elements de la llar, per integrar l'espai.

La decoració nadalenca en negre és una tendència minimalista que es pot adaptar a qualsevol estil.