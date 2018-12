Els Pastorets i la Quina, entre els actes nadalencs de Santa Coloma

Santa Coloma celebrarà els dies nadalencs amb activitats familiars i d'oci, d'entre els quals destaca la nova edició dels Pastorets de Santa Coloma, que van recuperar l'any passat després de molts anys de silenci. L'auditori municipal acollirà durant 3 dies (23, 29 i 30) una representació diària de la versió de l'escriptor popular Josep Maria Folch i Torres que durà a terme la companyia local de teatre amateur SaliJ3 juntament amb altres col·laboradors. Enguany l'obra tindrà escenes renovades de la mà del director Juan Serrano, i farà les mateixes funcions que l'any passat.

D'altra banda, per complementar l'oferta de programació infantil, demà tindrà lloc a l'auditori l'obra Va de tions, un recull de contes explicats per Cristina Noguer. Seran 3 històries (El Tió de Nadal, El Tió al país dels contes i El Tió se'n va de vacances). En alguns dels contes apareixen altres personatges de l'imaginari infantil, com ara la Blancaneus, el llop i el flautista d'Hamelin. Tot plegat, a més, amb un toc musical. Després de la funció es farà una xocolatada.

Per últim, el dia abans de Nadal la Seu Social de la població acollirà a les 11 del matí un taller de manualitats nadalenques, que acabarà fent cagar el Tió.

Més enllà dels actes infantils, la població comptarà també durant sis dies amb una Quina de Nadal, que començarà el diumenge 23 i que es farà el 25, el 26, el 30, l'1 i el 6 de gener.

Tot plegat tindrà lloc al Cercle Jove a partir de les 17.30 h. El local social de Santa Coloma Residencial acull avui una Quina i un Amic Invisible a les 6 de la tarda.

L'arribada dels Reis d'Orient al municipi tindrà lloc el dissabte 5 de gener a les 6 del vespre, i un cop acabada es farà xocolatada a la plaça Firal.

Festa Jove

El municipi també comptarà amb activitats juvenils, i serà amb la Festa Cercle Jove que tindrà lloc demà dissabte, 22 de desembre. Amb aquest acte es presentarà el projecte «Dona la volta al Cercle Jove» que s'ha dissenyat durant tres mesos per dinamitzar l'espai i acostar-lo als joves del municipi. En total seran 3 hores d'activitats programades on hi haurà batucada, actuacions musicals, espectacles de dansa, tallers de tatuatges de Henna i de trenes africanes, presentació del projecte a l'alcalde, etc. Dalt l'escenari també hi actuaran dues escoles de dansa de Santa Coloma, l'escola D-Art i l'escola On Dance Center.