Platja d'Aro estrena una pista de gel per les festes de

Platja d'Aro se suma enguany al gruix de municipis que ofereixen una pista de gel durant els dies de Nadal. Batejada amb el nom de «PP's Park on ice», es tracta d'una pista instal·lada al parc d'atraccions PP's Park, situat a l'entrada del municipi. L'espai fa 20 x 15 metres, té una capacitat per a 60 patinadors i està coberta amb una carpa. L'obertura va tenir lloc el passat 30 de novembre, amb una inauguració que va comptar amb xocolatada amb xurros i actuacions diverses, i ja s'han realitzat diverses sessions de 30 minuts cadascuna.

És la primera vegada que el municipi compta amb una pista de gel, un fet que s'havia intentat anteriorment dur a terme però que fins aquest any no s'havia materialitzat.

L'espai serà accessible del 22 de desembre al 5 de gener de 16 a 21:30h, descomptant el dia de Nadal i el primer de gener, quan romandrà tancat.



Més llum i actes

Aquesta però és només una de les diverses novetats que presenta enguany el municipi de cara a les festes. La il·luminació, un dels trets més característics de la campanya de Platja d'Aro, s'ha reforçat al carrer Miramar amb un túnel de llum format per 500 làmpades flash i motius nadalencs. És un element únic que només es troba a Andorra la Vella i en una versió més reduïda. El túnel consta de 60 metres de longitud i 8 d'altura i està decorat amb motius nadalencs i altaveus que faran sonar clàssics com The show must go on de Queen i Last Christmas de Cascada en diverses sessions de tarda entre setmana i també els caps de setmana fins el 6 de gener.

D'altra banda, el tram de l'avinguda de Castell d'Aro que es troba entre dos giratoris compta enguany amb 24.000 m2 d'il·luminació de baix consum que cremaran durant 169 hores. Per arrodonir l'ambientació nadalenca, s'han fet treballs de millora del fil musical que acompanya els carrers més comercials del municipi.

Els més menuts també podran gaudir més de les tradicions nadalenques amb les activitats que s'han programat a la Plaça de Sant Pol de S'Agaró. D'una banda, demà d'11 a 13h es farà cagar el tió amb animació a càrrec de Rovell d'Ou. El proper dissabte 29 a la mateixa hora es farà un taller de fanalets per anar a rebre els Reis de l'Orient i també de litografies de Nadal a càrrec d'Activijocs.

Com cada any, el parc infantil més esperat per la mainada, «El Mar dels Nens», obrirà del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener al Palau d'Esports i Congressos i celebrant la seva 23a edició. L'accés al recinte inclourà un berenar saludable, tallers, esports, concursos i espectacles de màgia, entre d'altres sorpreses.



Cultura nadalenca

L'oferta cultural també hi és present en la programació amb diverses propostes. En primer lloc el Castell de Benedormiens acollirà una mostra de les obres participants al 39è Concurs de diorames, pessebres i composicions nadalenques que ja es pot veure des d'ahir i que s'allargarà fins el proper 6 de gener.

La Masia Bas de Platja d'Aro presenta, també, una col·lectiva amb una selecció de pintura i escultura del Fons Municipal d'Art amb un recull d'obres dels artistes que han exposat a les diverses sales d'arts del consistori en el període 2011-2018.

Per completar l'oferta cultural del municipi, la coral de la Vall d'Aro oferirà aquest diumenge un concert a l'església de Santa Maria de Castell d'Aro, i la biblioteca municipal Mercè Rodoreda portarà a terme per la mainada una sessió especial de Nadal de l'Hora del Conte i un concurs de felicitacions nadalenques.