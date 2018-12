Tradició durant 60 anys a Castell d'Aro

Durant les festes de Nadal, uns dies que fan pensar en tardes de sobretaula i torrons, els carrers de Castell d'Aro s'omplen de ferrers, pastors, filadores i de soldats romans que vigilen el municipi. Són entre 350 i 400 persones que interrompen dinars familiars per embrancar-se en un total de 52 representacions vivents d'escenes tradicionals i religioses del pessebre, afrontant estoicament nits fredes però clares.

«És la tradició el que ens mou a participar-hi», assegura Josep Genís, president de la Junta del Pessebre Vivent de Castell d'Aro. «Jo cada any hi arribo dels primers, cap a les 5 de la tarda, i veus com al carrer la gent s'acomiada dels familiars i convidats per anar a fer el pessebre», apunta. El primer que s'ha de fer, durant aquests dies, és tenir-ho tot llest per les representacions del Pessebre Vivent. Convidats, familiars i dinars de Nadal poden esperar.

Són moltes les mans necessàries per tirar endavant aquest projecte tan estimat pels veïns del municipi. I és que més d'un mes abans ja comencen les obres de construcció i muntatge de les escenes. De moment, però, el president assegura que «per sort no ens falta gent», i no han hagut de fer crides de voluntaris.

La principal particularitat d'aquest pessebre vivent és segurament el conjunt d'escenes dedicades a oficis tradicionals catalans: forner, carbonera, castanyera, el gran mercat, el treball del vi i l'oli, pastors, el ferrer, les cistelleres etc, que comparteixen espais amb les escenes bíbliques i clàssiques típicament representades.

A més, l'espai on es representa, un quilòmetre i mig de recorregut d' una barreja de carrers naturalment ambientats per la seva essència antiga i d'espais bucòlics combinats buscant la màxima integració possible, fa que cada pocs anys el paisatge sigui diferent.

«D'un any per l'altre intentem millorar sempre el recorregut, adaptant-lo perquè cada zona tingui escenes que siguin les pertinents», destaca. De fet, a l'any 1991 hi va haver una inundació a la zona que va obligar a l'organització a fer un canvi d'escenes important. Enguany se celebra la 60a edició, que com ja és habitual inclourà diverses novetats, com un augment d'escenes al castell antic, i la més destacada: el caganer gegant instal·lat a la plaça Lluís Companys i que donarà la benvinguda als visitants a l'entrada de la població. D'altra banda l'edició present recupera un concurs de fotografia de gent que vingui a veure el pessebre.

L'any passat 6.500 persones van passar pel pessebre, una xifra que el president valora molt positivament, tot i que reconeix que al ser tan alta costa de pujar d'un any a l'altre. «Només que aquest any aconseguim mantenir les xifres de l'any passat ja en tenim prou», diu.

Segons subratlla Josep Genís, el que més atrau als visitants és el recorregut. «Quan ets allà dins, tens la sensació de ser dins d'un pessebre, de ser un figurant més», comenta.

Enguany el pessebre es representarà els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre i l'1 i el 6 de gener a partir de les 7 de la tarda.



Història i mèrits

El pessebre va néixer amb poques escenes, la majoria bíbliques, ja que es va començar a fer per iniciativa de la parròquia de Castell d'Aro, en concret del mossèn Gumersind i la família Bas. El religiós va declarar en les seves memòries que es va inspirar en escenes representades a Engordany, a Andorra.

Així, ha guanyat diversos premis d'àmbit local, però sens dubte, el que més orgull provoca als seus organitzadors és haver guanyat l'any 2011 la Creu de Sant Jordi, màxima distinció de la Generalitat en el terreny cultural.



Una febre estesa arreu

Un altre dels pessebres més visitats de la demarcació és el de Pals, al Baix Empordà, que destaca per la bellesa del seu recorregut, que travessa una part del casc antic del municipi. Maria Oliveras, des del capdavant de l'Associació Pessebre Vivent de Pals explica que cada any hi solen participar entre 150 i 200 persones del poble i rodalies. Tot i així, la xifra varia durant els dies de representació. El recorregut és d'una hora de durada i s'inicia a la Casa de Cultura Cala Pruna i transcorre diversos racons del Recinte Gòtic.

De la mateixa manera que al de Castell d'Aro, s'hi poden trobar escenes d'oficis antics: la castanyera, l'espardenyer, el cisteller i el ferrer entre d'altres, que representen gent que ha realitzat aquestes feines. Aquest pessebre va començar l'any 1987 a iniciativa d'un grup de pares i mares de l'aleshores APA del col·legi públic Quermany de Pals, i any rere any va anar creixent fins a ser el conegut i visitat pessebre que és avui dia.

D'altra banda, a l'Alt Empordà cal fer esment del pessebre de Bàscara, ja anomenat així des del seu naixement, és tantmateix un dels més coneguts de la demarcació per les seves escenes situades al riu Fluvià, i a més és un dels més antics del país. Des del Nadal de 1973, quan es va fer la primera representació a iniciativa d'un jove veí del poble, any rere any ha anat creixent i ha anat transformant durant les festes nadalenques el casc antic del poble en un pessebre gegant, que mobilitza bona part de la població.