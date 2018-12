Cinc escapades ´low cost´ per a Cap d´Any

Els últims dies de l'any són perfectes per satisfer el teu esperit viatger. Tot i que Catalnya té molt a oferir per Cap d'Any, la veritat és que són moltes les persones que prefereixen creuar fronteres i celebrar l'arribada de l'any nou en una destinació especial.

A continuació, et proposem 5 destinacions companyia de baix cost per celebrar el Cap d'Any de manera diferent.



Viena



El dia 31 de desembre el centre històric de Viena es converteix en una gran festa. Durant tot el dia, els carrers de la capital austríaca s'omplen de paradetes, on podràs menjar i beure menjar i beguda típica del lloc. Quan el rellotge marca les 12 de la nit, tothom es llança a ballar un vals en els voltants de la plaça de l'Ajuntament, on un grup en directe toca el Danubi Blau. I si ets un apassionat de la música clàssica, no et pots perdre el concert de Cap d'Any de la Filharmònica de Viena.

Amsterdam

Si el teu pla per a Cap d'Any és una bona festa, Amsterdam és la destinació perfecta. I és que la ciutat dels Països Baixos és una de les més animades d'Europa. Per començar, cal animar-se amb les celebracions oficials al Oosterdok i contemplar els focs artificials a mitjanit des del pont Magere Brug. Després, segueix la festa en una de les moltes discoteques de la ciutat.

Praga



Tant se val si busques una escapada romàntica en parella, si viatges en família o si vas de vacances amb els teus amics a la recerca de festes apassionants, Praga t'ofereix de tot per a tots els gustos. Després de descobrir els encants de la ciutat, dirigeix-te a mitjanit cap a les ribes del riu Moldava per gaudir del començament del 2019 de forma relaxada. Si et ve de gust un ambient més animat, pots acomiadar l'any en gairebé qualsevol plaça de la ciutat.

Varsòvia



La capital de Polònia és una ciutat que cada vegada és més popular a causa dels preus baixos dels que presumeix. I és que pots allotjar-te, menjar i sortir de festa per molt pocs diners. Anima't a descobrir la cervesa i la gastronomia polonesa i, quan arribi el moment de donar-li la benvinguda al 2019, dirigeix-te a la plaça del Palau de la Cultura i la Ciència per a gaudir de l'espectacle de focs artificials i de concert d'artistes polonesos.

Edimburg

Fa fred i moltes vegades el temps no acompanya, però a Edimburg sí que saben celebrar el Cap d'Any. La capital escocesa presumeix de celebrar la major festa de Cap d'Any del món, coneguda com el Hogmanay. Durant tres dies consecutius tenen lloc pels seus carrers, balls, desfilades de víkings i concerts de grans grups musicals.