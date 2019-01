El Patge Reial ja és a Girona per recollir les cartes dels nens

El Carter Reial del Diari de Girona s'ha instal·lat un any més a la plaça Salvador Espriu durant els dies previs a l'arribada dels tan esperats Reis d'Orient, i ho fa al costat de la redacció d'aquest diari.

Situat en una carpa on acollirà tots els nens que vinguin a veure'l i a fer-se fotografies amb ell, també recollirà totes les cartes que se li entreguin, i que posteriorment l'Emissari Rial farà arribar personalment a Ses Majestats.

Durant quatre dies, concretament el 2, el 3, el 4 i el 5 de gener, els nens podran donar en mà al Patge Reial la seva carta de reis, que ja poden trobar tant al web del Diari de Girona (www.diaridegirona.cat) on podran descarregar-la, com a les pàgines del rotatiu imprès fins el dia que finalment arribin els Reis d'Orient.

Els tres primers dies totes les criatures que vulguin podran visitar-lo d'11.00 h a 13.30 h del matí i de 17.00 h a 19.00 h de la tarda, mentre que el dia 5 el podran trobar només al matí, d'11.00 a 13.00 h. Durant els quatre dies que visitarà la ciutat, estarà situat a la plaça Salvador Espriu, i no hi haurà cap canvi d'escenari, com sí que va succeir en edicions passades.

De la mateixa manera, es podran fer una fotografia amb l'emissari dels Reis d'Orient, que sortirà publicada tant al web del diari com a la seva edició impresa, en unes pàgines reservades per a la difusió d'aquestes fotografies.

Fa 16 anys que el Diari de Girona juntament amb l'associació de Comerciants de Rodalies del Mercat del Lleó organitza aquesta activitat nadalenca prèvia a l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat, i que patrocina la Diputació de Girona.

Tot plegat amb l'objectiu de mantenir una activitat familiar ben típica i que sens dubte és molt ben rebuda pels més petits.

La nit més màgica

La Cavalcada dels Reis d'Orient es farà el mateix 5 de gener. A la ciutat de Girona, Ses Magestats arribaran amb carrossa. El punt de partida seran els Jardins de la Muralla, i la cercavila s'iniciarà a les 6 de la tarda, i farà el seu recorregut tradicional fins la plaça del Vi, on tindrà lloc el pregó.

Seran els Manaies de Girona els que com cada any duran a terme l'organització de la cavalcada més esperada.