Castell-Platja d'Aro és la capital del Nadal amb un espectacular túnel de llum

Hi ha pocs municipis que visquin el Nadal amb la intensitat que ho fa Castell-Platja d'Aro. Des de fa anys la seva il·luminació ha estat sempre un referent i algunes de les seves iniciatives durant les festes de Nadal van ser pioneres en el seu moment. Aquest any tampoc podia faltar a la tradició nadalenca el seu variat i extens programa d'activitats. El 30 de novembre passat es va donar el tret de sortida amb l'encesa de les llums. Aquest any la seva espectacularitat es tradueix en unes xifres que demosren l'implicació de Platja d'Aro en les festes: té una longitud de 60 metres, una amplada de 4 i una alçada de 8 metres en un gran muntatge de llums.

El gran túnel instal·lat al llarg del carrer Miramar està suportat per sis arcs daurats separats entre ells per 12 metres de distància, segons han explicat els seus promotors. L'estructura té fins a 40 línies de cordons amb 900 punts led de 60 metres cadascuna i també 500 làmpades flash, 25 motius purament nadalencs i dues portades per l'inici i final d'aquest espectacular túnel. Una de les característiques del muntatge és l'espectacle de llum i so que hi ha gràcies als altaveus que sincronitzen la llum amb peces musicals nadalenques com el popular All I want for Christmas is you de la cantant nord-americana Mariah Carey, el Carol of the Bells de David Foster i el Dancing Queen dels suecs Abba.

Les sessions musicals es podran veure fins al proper 6 de gener, festivitat de Reis, amb cinc sessions diàries cada divendres i dissabte amb el següent horari: 18.30 h, 19 h, 19.30 h, 20 h i 20.30 h i tres projeccions de diumenge a dijous a les 18.30 h, 19 h i 19.30 h. Els 24.000 m2 d'il·luminació nadalenca de baix consum estaran actius enguany un global de 170,5 hores, al mateix temps que també estarà en funcionament el fil musical d'ambientació als carrers més comercials del municipi, segons han expicat des de l'Ajuntament. Les llums de Nadal són un dels atractius del municipi i es fa des de fa molts anys. Des de l'Ajuntament recorden que durant els primers anys –es va iniciar el 1996– van ser diversos els personatges que van apadrinar l'encesa de llums. Per exemple, hi van passar l'humorista Jordi LP, l'exfutbolista Hristo Stoichok, l'artista Lorenzo Quinn o el músic Pep Sala, entre d'altres, perquè des de 2001 s'associa amb una activitat de caire cultural: emissió en directe de programes radiofònics, espectacles nadalencs o actuacions d'estils diversos (Toni Albà, Macedònia, Barcelona, Gospel Messengers, SP3, Pastorets Rock o Cris Juanico).

Enguany es consoliden algunes novetats estrenades la temporada passada en el marc de la campanya d'activitats «Cada dia és Nadal a Platja d'Aro». Per exemple, la pista de gel de Platja d'Aro instal·lada ara la plaça dels Estanys –sessions de 30 minuts per 4 euros o d'1 hora per 7 euros (és obligatori l'ús de guanys)– amb els següents dies l'obertura: 30 de novembre al 6 de gener (laborables 16 - 21.30 h i caps de setmana i festius 11 - 21.30 h), segons ha informat l'Ajuntament.

La pista té unes grans condicions per a la pràctica del patinatge, en concret 20 x 15 metres, i està coberta sota una carpa amb capacitat per a 50 patinadors a cada sessió. Però sens dubte, una de les tradicions més arrelades al municipi és el pessebre vivent de Castell d'Aro. De fet, és el degà de tot Catalunya, ja que les primeres escenificacions daten de l'any 1959 i amb els anys s'ha convertit en tot un referent i també en una cita ineludible pels que volen viure el Nadal amb tota intensitat. Són fins a 400 figurants els que integren les diferents escenes al llarg d'un recorregut espectacular d'un quilòmetre i mig. Després d'una representació inicial, hi ha diverses escenes bíbliques de l'Antic Testament, i tot seguit, el conjunt d'escenes clàssiques (l'Anunciata dels pastors, els Reis o la cova del Naixement). Però un dels tocs especials i que li donen personalitat pròpia és la representació d'escenes basades en la representació d'oficis artesanals i escenes referents als camps i a la pagesia, segons han explicat des de l'Ajuntament.

Qui hi estigui interessat ha de saber que es representarà els dies 22, 25, 26, 28 i 29 de desembre i l'1 de gener, a les 7 de la tarda. L'entrada és de 5 euros però els grups amb reserva prèvia pagaran 4 euros. Els infants també tenen una tarifa especial de 3 euros per tots aquells amb edats compreses entre els 4 i 11 anys. Els infants fins a 3 anys i del Club Súper 3 tenen l'entrada gratuïta. A més, amb l'entrada hi ha 3 euros de descompte en la tarifa d'una hora de la pista de gel de Platja d'Aro. L'escenificació és una iniciativa de l'Associació del Pessebre Vivent amb la col·laboració de l'Ajuntament.

I els més petits també tenen una cita amb el Parc Infantil El Mar dels Nens, que arriba a la seva 24a edició. Tindrà lloc concretament al Palau d'Espots i Congressos del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. L'accés val 3,5 euros pels empadronats, 6,50 l'entrada general i reducció d'1 euro per a famílies nombroses i monoparentals. L'entrada inclou un berenar saludable i tots els nens i nenes amb edats compreses entre els 2 i els 12 anys podran prendre part en un variat programa d'activitats que inclou espectacles, tallers, esports, animació o titelles, entre molts altres. I les activitats nadalenques tindran també el seu punt culminant el dia 5 amb la tradicional cavalcada de Reis.

L'Ajuntament vol destacar també que altres propostes complementàries són l'exposició permanent de diversos elements tradicionals de Nadal, però de gran format i a l'aire lliure: arbre de Nadal i caganer del pessebre a Castell d'Aro; i el tió de Nadal i la Bústia Reial a Platja d'Aro; també festes populars, quines i concerts, propostes solidàries en favor de La Marató de TV3 o tallers infantils de Nadal a s'Agaró o a la Biblioteca Mercè Rodoreda i animació musical i teatral al carrer.