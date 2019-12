Delicioses galetes fàcils d'elaborar

Us ensenyem com elaborar unes delicioses galetes de Nadal, molt fàcils de preparar i que us faran triomfar en les celebracions nadalenques. Aquesta recepta és ideal per posar-vos el davantal i compartir estones divertides amb els més menuts de la casa.



Ingredients

Preneu nota dels ingredients: 250 grams de farina, 125 grams de mantega, un ou, 150 grams de sucre morè i canyella, gingebre, cardamom i anís.



L'elaboració, pas a pas

Ara toca seguir pas a pas l'elaboració de les galetes: es barregen l'ou, el sucre i les espècies. Seguidament, s'hi afegeix la farina, per obtenir una massa. A poc a poc, s'incorpora la mantega fosa a la massa i es pasta amb el corró. Es poden utilitzar motlles amb forma d'estrella o de cor, o de tantes formes i mides com vulgueu, i després es tallen les galetes.



Imaginació per decorar

Per a finalitzar, s'espolsa una mica de canyella al voltant de les galetes i es col·loquen al forn, que prèviament haurem preescalfat durant vuit minuts. A partir d'aquí, poseu-hi imaginació i veureu que, a part de boníssimes, tenen un aspecte absolutament extraordinari.