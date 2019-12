La fantasia del circ arriba per Nadal

El circ és fantasia i, per Nadal, encara més. Arriba el Gran Circ de Nadal de Girona amb el seu espectacle FantAsia amb deu representacions durant cinc dies: del 25 al 29 de desembre al pavelló d'esports de Girona-Fontajau. FantAsia recull en aquest espetacle la màgia del Nadal amb les principals estrelles del prestigiós Gran Circ Estatal de la Xina. En total seran 30 primeres estrelles d'aquest reconegut i prestigiós circ xinès amb la companyia dels pallassos Caluga. Segons els organitzadors, aquest serà un «viatge fascinant a l'Orient a través d'arriscades acrobàcies, coloristes decorats i sumptuosos vestits».

Així mateix, prometen dues hores d'entreniment que de ben segur que no deixaran indiferent cap espectador, ja que realment es tracta d'actuacions úniques i irrepetibles. Segons les dades facilitades pels organitzadors, el pavelló es transformarà durant aquests dies de Nadal per rebre 36 artistes internacionals que protagonitzen 12 actuacions «davant d'un decorat monumental i amb les últimes tecnologies de so, llum i efectes especials». En aquest mateix sentit, han explicat que el «vestuari, coreografies, música, efectes especials i decorats transporten l'espectador al món màgic de la Xina amb un espectacle de qualitat per a tota la família on figuren algunes de les primeres estrelles del món del circ».