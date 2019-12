Idees per decorar la taula per les festes de Nadal

Les festes nadalenques són a tocar i ja comença a ser hora de tenir les coses a punt. Val la pena començar a pensar amb temps en tot allò que converteix aquestes dates en especials, principalment perquè són moments per compartir amb aquelles persones que més ens estimem. El menjador és, sens dubte, un dels espais que prenen un protagonisme indiscutible durant aquestes dates. Si voleu que la decoració de la taula deixi bocabadats els vostres éssers estimats, no dubteu a seguir aquests senzills consells.



El minimalisme nòrdic

Elegir tonalitats blanques i neutres és imprescindible si volem vestir la nostra taula a l'estil escandinau. Uns colors que poden crear una atmosfera freda que hem de contrarestar amb l'ús d'espelmes de diferents mides, que aportaran la calidesa necessària a l'ambient. Per aconseguir l'equilibri perfecte, col·loqueu al llarg de la taula unes branques de pi i unes pinyes.



L'estil més clàssic

Ideal per a aquells que vulgueu donar un toc il·lustre a la vostra taula. Colors daurats, platejats, vermells i verds seran els protagonistes absoluts del vostre menjador. Encertareu si els combineu amb centres de taula creats a partir de materials naturals, com branques de pi o grèvol. Unes espelmes vermelles acabaran de donar el toc especial a la vostra taula nadalenca.



Una taula elegant

L'estil més glamurós arriba de la mà dels colors blanc i del daurat que sempre donen molt bon resultat. Dues tonalitats que no haureu de barrejar amb altres si voleu que l'elegància sigui la protagonista del vostre menjador. L'ideal és vestir la taula amb unes estovalles blanques i reservar el daurat per a la vaixella i els complements, com els portaespelmes i els tovallons.



El contacte amb la natura

Si al vostre menjador de casa teniu una taula de fusta natural, aquesta és la millor opció. Podeu canviar les estovalles per un camí de taula i acompanyar-la amb elements d'origen orgànic com ara branques, fulles de pi i pinyes. Completeu la vostra taula també amb ornaments de colors naturals com poden ser el vermell, el verd o el marró.