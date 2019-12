Iniciativa solidària per recollir joguines a la Bisbal d'Empordà

S'acosta el Nadal i un any més s'utilitza la deixalleria de la Bisbal (Camí Vell de Corçà, s/n, Polígon de l'Aigüeta) com a punt de recollida de joguines per fer-les arribar a les famílies amb pocs recursos de la comarca, segons explica l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Nadal i Reis són èpoques en què no totes les famílies diposen de suficients recursos per fer regals i celebrar les festes en condicions. A la Bisbal ho tenen molt clar i destaquen que l'objectiu de la iniciativa és que tots els nens i nenes rebin regals aquest Nadal a través de la campanya organitzada per la Creu Roja. La campanya dura tot el desembre i es poden entregar les joguines en els horaris en els quals la deixalleria és oberta: de 9 h a 13.30 h i de 15.30 h a 19 h (els dissabtes només és oberta al matí i els festius és tancada).

Un any més, la delicada situació econòmica fa que la crida tingui encara més transcendència, segons explica l'Ajuntament a la seva web. I una dada que ho resumeix tot i que demostra la delicadesa i fragilitat dels més necessitats: l'any passat, a través de les deixalleries dels pobles col·laboradors, es van recollir uns 250 quilos de joguines en bon estat i de caràcter no bèl·lic. Es preveu que enguany la recollida es faci a fins a 12 municipis del Baix Empordà. D'aquesta manera es vol arribar al màxim nombre d'infants. Cal tenir present que les joguines que alguns nens ja no utilitzen poden ser un bon regal per a d'altres nens amb menys recursos econòmics. És per això que el Consell Comarcal del Baix Empordà fa una crida a la col·laboració i a recollir aquestes joguines en desús i que la Creu Roja les pugui repartir.