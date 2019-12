La música tampoc no deixa de sonar per Nadal

La música també té el seu apartat en la programació de les festes de Nadal. Des de cantades de nadales als carrers fins a concerts de Sant Esteve o Cap d'Any seran protagonistes també d'aquests dies. En el cas de la ciutat de Girona tindran lloc diverses cantades de nadales ofertes per corals gironines, amb més de deu actuacions infantils a diferents barris de la ciutat; la programació musical inclou també una altra edició de l'anomenada Girona Christmas Swing i es faran concerts especials de Nadal tant a l'Auditori de Girona com en altres espais de la ciutat, com La Mercè, l'Auditori Josep Irla o la Casa de Cultura. El punt culminant de la programació musical serà el concert de Cap d'Any, amb la formació La Tropical, que oferirà el seu espectacle el dia 31 de desembre després de les campanades a la plaça de Sant Domènec, que cada any apleguen més gent.

Pel que fa a l'Auditori de Girona, el gran concert d'any nou Johann Strauss es farà el dia 30 a partir de 2/4 de 9 de la nit a la sala Montsalvatge a càrrec de la Strauss Festival Orchestra, que es troba de gira europea. Abans, però, hi ha una altra data destacada i molt esperada pel públic. Es tracta del concert que demà, a 2/4 de 9 de la nit, la coral Geriona oferirà a l'Auditori i que porta per títol La màgia del cinema. I el 29 de desembre el Nadal arribarà a ritme de jazz i swing amb el concert que, a les 7 de la tarda, es farà a l'Auditori amb la Girona Jazz Project Big Band.

Al Centre Cultural de La Mercè el dia 26, Sant Esteve, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el tradicional concert del cor Maragall. I la Girona Christmas Swing es farà diversos dies a la rambla de la Llibertat.

A Olot, una de les activitats musicals més destacades serà el concert de Sant Esteve que es farà al Casal Marià a les 6 de la tarda.

A Figueres la gran cita musical és l'1 de gener, a les 7 de la tarda, al teatre municipal El Jardí amb el concert d'Any Nou Ciutat de Figueres amb l'Orquestra Filharmònica de Catalunya. A Roses el 28 de desembre, a les 9 de la nit, tindrà lloc a l'església de Santa Maria el concert benèfic de Nadal amb el Cor Lieder Càmera. A Sant Feliu de Guíxols el concert serà aquest diumenge vinent, dia 22, a les 6 de la tarda a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels del monestir amb motiu dels 35 anys de la coral Cypsella.

A Torroella de Montgrí començaran l'any a ritme de valsos i polques amb el concert que el dia 1 de gener, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Espai Ter oferirà l'Orquestra Terres de Marca. A Santa Coloma de Farners el concert central serà el dia de Sant Esteve, a partir de 2/4 de 12 del migdia, a l'Auditori, i anirà a càrrec dels alumnes i professors de l'escola municipal de música. També el dia de Sant Esteve és la jornada triada a la Bisbal d'Empordà per fer el concert que, en el seu cas, serà a les 7 de la tarda al Teatre Mundial i anirà a càrrec del Cor Carreras Dagas. Igualment a Palafrugell. El seu concert de Sant Esteve serà a les 11 del matí a l'església de Sant Martí i anirà a càrrec de la Coral Els Virolets i Nit de Juny. El concert de Nadal a Blanes serà el diumenge dia 22, a partir de 2/4 d'1 del migdia a la plaça Espanya, i anirà a càrrec de la Banda i Cobla del Col·legi Santa Maria. A la tarda, a les 7 hi haurà una cantada de nadales pels carrers.