El Pare Noel es passejarà pels carrers de Palafrugell

El Pare Noël té una cita amb Palafrugell. Durant aquest dies de festa té previst recórrer els principals carrers i establiments comercials de la població per recollir els desitjos de grans i petits. És només una de les múltiples activitats que es portaran a terme durant aquestes festes i que també tenen com a punt neuràlgic la pista de gel a La Bòbila. Demà, el Pare Noel ja té previst fer una passejada a partir de les 11 del matí pels carrers. A la tarda hi tornarà novament a partir de les 6 de la tarda. Un altre acte previst per demà és l'espectacle familiar a les 6 de la tarda a La Bòbila.

Diumenge 22 el Pare Noel sortirà als carrers amb els mateixos horaris però serà també el torn de la música i la tradicional quina de Nadal. Pel que fa a la música, a 2/4 de 6 de la tarda a l'església de Sant Martí es portarà a terme el tradicional concert de Nadal com a cloenda també del 40 aniversari de la Coral Mestre Sirés. Pel que fa a la quina, una de les activitats més populars de les festes serà a les 6 de la tarda al Centre Fraternal. A la mateixa hora està previst que hi hagi animació pels carrers de la vila amb una batucada amb El Bruel dels Timbalers. La diversió està assegurada. I també aquest diumenge 22 hi ha una doble ració musical, ja que a les 7 de la tarda al Teatre Municipal tindrà lloc el concert de Nadal amb el Quartet Mèlt.

Dilluns hi tornarà a haver passejada del pare Noel a les 11 del matí i les 6 de la tarda, mentre que la vigília de Nadal, el dia 24, abans es farà la festa del cagatió com a prèvia a la tradicional missa del Gall a l'església de Sant Martí. Les activitats tampoc s'aturen el dia de Nadal ja que està programada a les 6 de la tarda una nova sessió de la quina al Centre Fraternal i un concert a les 7 de la tarda a La Bòbila amb Rock'n Roll Brothers.

Per Sant Esteve toca novament quina a les 6 de la tarda al Centre Fraternal, i Llofriu viurà també una de les activitats més estimades i apreciades, com és el pessebre vivent, que tindrà lloc a les 7 de la tarda pels carrers d'aquest nucli. Durant la setmana es faran igualment activitats d'animació infantil, música, tallers per entretenir la mainada durant aquests dies de descans escolar i, per començar l'any amb força l'1 de gener, a les 7 del matí, la gent està convocada al capdamunt del Far de Sant Sebastià per veure la primera sortida del sol del 2020. I fins al 6 de gener, diada de Reis, tampoc s'aturaran les activitats a Palafrugell.

Per exemple, els dies 2 i 3 de gener se celebrarà a la piscina municipal el Pinxo Aigua, el parc aquàtic de Nadal per a mainada de 2 a 16 anys. El dia 4, a les 5 de la tarda, al Museu del Suro els més petits estan convocats per elaborar un fanalet per després poder anar a esperar els Reis. Aquest taller es repetirà el dia 5 de gener a les 12 del migdia també al Museu del Suro. Cal, però, inscripció prèvia.

I a les 6 de la tarda l'acte més esperat pels més petits, la cavalcada de Reis des del carrer de Torres i Jonama fins a la plaça Nova i també a les 6 de la tarda a la plaça del Promontori de Llafranc.

Els actes nadalencs es tancaran oficialment el dia 6 de gener, a les 6 de la tarda, amb la quina al Centre Fraternal i a les 7 de la tarda a La Bòbila amb el concert de Toni Cayena.