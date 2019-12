Per passar un Nadal ben gelat...

L'oferta de pistes per patinar sobre gel s'amplia cada vegada més a les comarques gironines. És una bona opció d'entreteniment per aquests dies de festa i, a més, Nadal convida sempre a una activitat com aquesta. Una de les que té més tradició és la que s'instal·la al Palau de Fires de Girona. Es tracta d'una de les pistes cobertes de Catalunya amb 800 metres quadrats i una de les seves principals atraccions és el tobogan de 2,5 metres d'altura, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb un trineu. És realment espectacular i fa les delícies de qui ho prova. La pista de gel de Girona estarà oberta al public del 21 de desembre al 7 de gener. També aquest any s'instal·laran quatre pantalles que retransmetran les imatges dels patinadors. El preu per patinar és de 9 euros l'hora i inclou el lloguer dels patins, mentre que 4 baixades en trineu pel tobogan tenen un cost de 3,5 euros. També existeix la possibilitat de comprar un abonament de 10 hores per 70 euros, ideal per a famílies o per celebrar festes d'aniversari. L'ús de guants és imprescindible per accedir a la pista. Aquells que no en tinguin, els podran adquirir al Palau de Fires per 1 euro. Novament, en aquesta edició s'ha dissenyat una targeta regal per poder regalar entrades personalitzades per patinar a amics i familiars, que es pot sol·licitar enviant un correu a info@firagirona.com. Així mateix, a través del portal Queda't Girona es poden adquirir entrades anticipades amb l'opció de tenir el tobogan de gel de franc. Amb la compra de cada entrada, es regalen 4 baixades en trineu pel tobogan.

A més, tots aquells membres que posseeixin el carnet de la comunitat universitària de la UdG tenen l'entrada a preu reduït: 5 euros l'hora en horari de matins (de 10 a 14 h). El propietari del carnet juntament amb 3 acompanyants, els quals no tenen perquè ser membres de la UdG, es podran aprofitar d'aquest avantatge. La Pista de Gel i el tobogan estaran en funcionament des del 21 de desembre fins al 7 de gener de 2019 de 10 a 21h, excepte el 24 i 31 de desembre (de 10 a 19 h), el 25 de desembre (tancat), l'1 i el 6 de gener (de 16 a 21h) i el 5 de gener (de 10 a 15 h).



La Jonquera

Una altra pista de gel a les comarques gironines és la situada al centre comercial Gran Jonquera, on a banda també hi haurà un phtocoall i una creperia. Els més petits ja poden disfrutar d'aquesta instal·lació, que estarà oberta fins al 7 de gener. Obrirà tots aquests dies de festes de Nadal, menys el dia 25, de les 11 del matí a les 8 del vespre. Igual que de l'1 al 6 de gener. Està ubicada a l'aparcament exterior i s'hi pot accedir des de la plaça de la Torre Eiffel.



Platja d'Aro

Per segon any consecutiu Platja d'Aro instal·la una pista de gel. Aquest cop serà al parc dels Estanys, mesura 20x15 i té capacitat per a 50 patinadors. A banda d'estar ambientada amb decoració de Nadal, so i il·luminació estarà oberta els laborables del 20 de desembre al 6 de gener de 4 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit i els caps de setmana i festius d'11 del matí a 2/4 de 10 de la nit. Entrada: 4 euros (30 minuts) o 7 euros (1 hora) amb la possibilitat de 3 euros de descompte en la tarifa d'1 hora amb l'entrada del Parc Infantil de Nadal El Mar dels Nens, del Pessebre Vivent de Castell d'Aro o de les promocions dels establiments adherits de l'Associació d'Empresaris de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró.



Palafrugell

També Palafrugell disposa de pista de gel. Serà a La Bòbila a partir d'avui a les 5 de la tarda. En aquest cas estarà oberta des d'avui i fins al 6 de gener cada dia de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a les 9 de la nit. El dia de Nadal, el dia 25 farà un horari especial, ja que estarà tancada al matí i obrirà a la tarda de 5 a 8 del vespre. El preu és de 3 euros la mitja hora i 5 euros tota una hora. Es pot fer també un abonament de cinc tiquets d'una hora per 20 euros. És obligatori l'ús de guants i es recomana portar màniga llarga i pantalons llargs i els menors de 12 anys s'aconsella dur un casc dels de tipus ciclista per major seguretat.



Olot

Olot també repeteix i la pista s'instal·larà a la plaça Major. Va obrir el 13 de desembre passat i funcionarà fins al 7 de gener. Horari: 11 h a 14 h i de 16 h a 21h. Els dies 25 i 26 de desembre i l'1 i 6 de gener al matí estarà tancada. L'activitat s'enmarca també en les tradicionals activitats que fan durant les festes a la capital de la Garrotxa.