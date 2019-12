Quina quina triar? Quina d'entre totes les propostes de les comarques gironines? Arriben les festes de Nadal i no hi ha poble de la demarcació que no ofereixi participar en aquests populars sortejos que representen una bona proposta per passar la tarda de Nadal, Sant Esteve o l'1 de gener. La proposta és molt variada i per a tots els gustos. N'hi ha d'espectaculars que reuneixen en cada sessió centenars de persones. N'hi ha que no es limiten a oferir lots de Nadal o petits obsequis, sinó que se sortegen grans electrodomèstics i viatges. I n'hi ha fins i tot d'eròtiques.

Les quines populars suposen per a algunes entitats que les organitzen una bona font d'ingressos. No deixa de ser un entreniment però en tractar-se d'un joc on intervenen diners i d'alguna manera apostes estan plenament regulades i han de ser degudament autoritzades.

Durant aquests dies de festes veurem molts pavellons, centres cívics, biblioteques i locals d'entitats que s'omplen de gent que opta a la sort al ritme d'una veu que va cantant els números tot introduint-se refranys populars. Els dos aneguets, la majoria d'edat, el de la por? qui no ha sentit cantar aquests frases associades a números de la quina? Algunes quines ja comencen a celebrar-se a principis del mes de desembre i s'extenen pràcticament fins a la diada de Reis. L'Alt Empordà és un dels territoris on es concentren més quines de les comarques gironines. N'hi ha que serveixen per garantir els ingressos de diversos clubs com és el cas de Vilajuïga, on s'organitzen sortejos per l'AMPA, pel club de ciclisme, pel futbol o pel club de patinatge.

A la resta de comarques, entre les més multitudinàries destaca la de Bescanó, que se celebra cada any al pavelló i que aconsegueix omplir les graderies fins a la bandera. Tot plegat, són una diversió i un alicient per a les tardes de les festes nadalenques i fer una sobretaula tot temptant la sort.