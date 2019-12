Sant Hilari presumeix de tenir el tió més vell del món

A Sant Hilari Sacalm poden presumir de moltes coses però sens dubte que una de les més importants aquests dies és que tenen el tió més gran del món. Des de la mateixa població han fet aquest anunci per donar a conèixer a tothom aquesta singularitat.

«Des de fa uns anys a Sant Hilari, just uns dies abans de Nadal, apareixen a carrers i places una colla de tions que impregnen el municipi de màgia i il·lusió, fent les delícies dels més menuts. Aquest Nadal serà encara més especial, ja que ha arribat un nou tió, i no pas un tió qualsevol, sinó que estem parlant del tió més vell del món! El nou tió és ja centenari».

Diuen que coneix molt bé tota la seva gent, ja que aquest tió ha viscut tota la seva vida a Sant Hilari i de ben segur que coneix moltes converses de la gent i fets que han passat durant aquest cent anys. Des de la capital de les Guilleries s'assegura que de «ben segur que durant aquests 100 anys ha escoltat sigil·losament un munt de converses dels estiuejants que, des de fa més d'un segle, han passat hores fent tertúlia i tastant les aigües de la Font del Pic; ens podria parlar dels litres i litres d'aigua que s'hi embotellaven; o les moltes ocasions que ha acompanyat en silenci les oracions de les germanes Carmelites que resaven al pati de l'edifici conegut com Villa Josefina, que els hilariencs i les hilarienques miraven amb respecte i l'anomenaven, entre somriures, com la Torre dels Bojos; o les vegades que ha posat satisfet pels turistes de ciutat que, des de l'habitació del Balneari Font Vella, han admirat la seva majestuosa presència».

A més fins a dia d'avui, havia estat un majestuós Freixe situat al bell mig del parc de la Font del Pic, ben a prop del balneari Font Vella. Un arbre de ribera que ha viscut ferm i imponent en un lloc privilegiat de la vila, essent espectador i testimoni de moltes vivències del municipi i la seva gent, segons expliquen des de Sant Hilari. I ara aquest magnífic tió serà admirat pels infants que veuran com, a cops de bastó, els ofereix molts regals. Aquest tió, batejat com l'avi dels tions, estarà situat durant totes aquestes festes nadalenques a la plaça Jacint Verdaguer fent companyia a l'arbre de Nadal i de ben segur que no deixarà ningú indiferent, ja que repartirà molta màgia i il·lusió.